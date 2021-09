Sandra Barneda nos cuenta la razón por la que Christofer ha vuelto a la isla de 'La última tentación'

Este miércoles, 15 de septiembre, arranca oficialmente La última tentación en Telecinco. El spin off de La isla de las tentaciones con cinco de las parejas más recordadas hará las delicias de los seguidores del reality.

Fani y Christofer, Lucía e Isaac, Lester y Patri, Andrea y Roberto y Mayka y Alejandro pondrá su amor a prueba - por primera vez algunos, y otros por segunda- en la misma isla que les cambió la vida.

Sin embargo, todo lo que creen que conocen se va a desvanecer. De eso mismo nos ha hablado Sandra Barneda, la presentadora del formato revelación de los últimos años, que nos cuenta las novedades y sorpresas que nos esperan.

Así como también reflexiona sobre las parejas que más emoción le han causado a lo largo de todas las ediciones:

¿Qué te pareció el giro de 'La isla de las tentaciones' cuando te lo propusieron por primera vez?

Me pareció muy interesante cuando me lo propusieron pero cuando lo viví superó las expectativas. No nos imaginábamos lo que significaba para ellos volver a la isla y eso nos impactó a todos.

Además, las tramas cruzadas entre ellos, que el público no conoce, enriquece aún más esta edición. Han sido muy generosos al volver, sin saber todo lo que les teníamos preparado, y vivirlo intensamente.

Conociendo todas las ediciones, la gran pregunta es: ¿cómo ha accedido Christofer a volver a la isla?

Él mismo lo responderá en el programa. Pero creo que lo necesitaba. Es una de las personas que peor lo ha pasado en la isla y, a veces, cuando recuerdas algo como una pesadilla, para curarte debes volver ahí. Eso es lo que explica él.

¿Qué pareja, de las nuevas, nos va a sorprender más?

Hay muchas novedades y hemos contado muy pocas... no hay que perder de vista ni a las parejas, ni a sus asuntos pendientes porque es como un Tetris que va avanzando a medida que evoluciona el programa. Todas las tramas tienen su importancia y comprendemos por qué están ahí mientras las vamos conociendo mejor.

¿Con qué pareja has sufrido más de todas las ediciones?

Ahora no te puedo decir porque hay algunas en la isla y quedaría como que son mis favoritos (risas).

¿Pero sí me puedes decir la pareja con la que te emocionaste más?

Ha habido muchos momentos, sobre todo de sinceridad pura como con Raúl, Hugo... me gustó mucho el cambio de Diego. Me emocionó mucho Melodie ayudando a Melyssa como la amiga que todos queremos tener.

Susana con Gonzalo también fue muy duro... también me dio pena Christian. Es que te despiertan un cariño hacia ellos muy grande. Son momentazos de emoción que las tres ediciones nos han dado.

Cuando ves que hay gente que no se cree el programa porque dice que tiene que haber un guion, ¿qué respondes a eso?

Es imposible que alguien pudiera escribir las reacciones de ellos, ante momentos de tensión que viven con su pareja. Es muy difícil fingir en el terreno de las emociones, quedaría falso. La gracia y la magia del programa es que se mueven en libertad. Sin eso no habríamos tenido momentos tan potentes.

Otro de los aciertos siempre es el casting que se asegura de que sean parejas, con sus problemas como todos, pero que sean pareja real.