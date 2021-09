Los Backstreet Boys confiesan cuál es su canción más odiada: “Es tóxica para los niños”

Las canciones son hijas de su tiempo, y como tal, algunas de ellas no soportan bien el paso del tiempo. Ocurrió con I Kissed a girl, uno de los temas que más popularidad dio a Katy Perry, un tema por el que tuvo que pedir perdón años después por ser ofensivo con la comunidad LGTBI. Ahora, un miembro de los Backstreet Boys ha confirmado que no se siente orgullosos de una de las canciones de su repertorio, y que incluso ha llegado a odiarla.

Ha sido AJ McClean el que ha hecho estas declaraciones en los MTV VMA 2021. Fue en una entrevista conjunta con Lance Bass de NSYNC y Nick Lachey de 98 Degrees, en lo que se diseñó como una especia de panel de miembros de boybands. Billboard preguntó a los asistentes cuál era el tema más odiado de su discografía, y el miembro de los Backstreet Boys respondió sin dudas que era If you want it to be a good girl (get yourself a bad boy).

La pista fue un corte profundo de su segundo álbum de 1997, Backstreet's Back, y reapareció en su siguiente álbum recopilatorio homónimo, que pasó a ser 14 veces platino certificado por la RIAA. "Pero ahora sabes lo que [la canción] significa para tus fans", intervino Lachey. "Esa es nuestra canción menos favorita que hemos grabado", dice AJ sobre el tema. "Nunca lo hemos cantado en vivo y nunca lo haremos".

If You Want to Be a Good Girl (Get Yourself a Bad Boy)

“Ahora sabemos que es tóxica para los niños de 5 años. Tengo una niña esa edad y no quiero eso para ella”, argumentó el cantante. La canción anima a las mujeres a buscar un chico malo a su lado, lo cual, según el propio músico, no debería ser así.

La canción estaba incluida en su segundo álbum, Backstreet's Back, lanzado en 1997, y también formó parte del tracklist de su álbum recopilatorio, que llegó a la categoría de 14 veces disco de platino.

La banda norteamericana anunció recientemente a través de Twitter el aplazamiento de la gira para promocionar su próximo álbum navideño. “Todavía estamos con cuidados en torno al Covid-19 y queremos que tanto nuestros fans como nosotros estemos seguros”, cerró el integrante.