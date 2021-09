Dafne Fernández y Rosalía, unidas por un vestido: “¿Celos? Yo diría admiración”

Aún no nos hemos recuperado de los increíbles looks que nos ha dejado la Gala MET. Y es que este lunes, 13 de septiembre, algunas de las estrellas más importantes del momento desfilaron por las escaleras del Metropolitan Museum de Nueva York.

Tras la cancelación de la edición de 2020 debido a la pandemia, el evento era uno de los más esperados del año. ¡Y no nos extraña! Se trata de una de las fechas más esperadas por los amantes de la moda. ¿La razón? Es el evento del año en el que los celebs y diseñadores arriesgan con sus prendas.

Este año la temática era la moda estadounidense. A pesar de ello, y como en todas las ediciones, muchos de los que acudieron ignoraron la temática. Eso sí, sorprendieron con sus looks. Entre los más sonados están los de Lil Nas X, Kim Kardashian, Billie Eilish y, por supuesto, nuestra querida Rosalía.

La cantante catalana sorprendió escogiendo un diseño de Rick Owens. Se trataba de una capa que simulaba un mantón de manila de color rojo con sus flecos incluidos. Eso sí, en tamaño XXL. Un homenaje a la mismísima Lola Flores, tal y como la estrella confesó en la alfombra roja.

Dafne Fernández llevó un vestido parecido

Este look ha dado mucho que hablar, sobre todo en nuestro país. Una de las personas que se ha fijado en él ha sido Dafne Fernández. La actriz ha aplaudido la elección de Rosalía en la gala MET. Eso sí, ha hecho hincapié en que ella ya llevó un diseño parecido hace unos meses en el Festival de Málaga.

“Rosalía, ibas espectacular en la gala MET, pero Pertegaz ya lo hizo antes y yo tuve la suerte de lucirlo en el festival de Málaga”.

Os dejamos por aquí la imagen para que saquéis vuestras propias conclusiones:

Dafne Fernández en el Festival de Málaga / Carlos Alvarez/Getty Images

Ante la oleada de comentarios que ha recibido la modelo tras la publicación en sus historias, ha querido recalcar que no se trata de ningún zasca. Es más, ha matizado que lo que siente por Rosalía es auténtica admiración: ¿Zasca? Ninguno. Quería resaltar su maravillosa elección para la gala y que coincidíamos en gustos porque yo también había escogido un look con mantón de manila”.

Además, ha querido dejar claro que entre las mujeres hay que apoyarse y no sentir celos: “¿Celos? Yo diría admiración. Ella es única y su música me acompaña todos los días de mi vida desde que la conocí y encima creo que su talento no tiene techo. Las mujeres nos admiramos, no nos tenemos celos”.