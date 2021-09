Billie Eilish, Bad Bunny y Britney Spears entre las 100 personas más influyentes del 2021 según ‘Time’

Este miércoles, 15 de septiembre, la revista estadounidense Time ha revelado la lista de las 100 personas más influyentes de 2021. Como todos los años, la publicación ha escogido aquellas personalidades que han marcado de alguna manera la sociedad con sus palabras. ¿Y qué artistas encontramos?

Este año la lista vuelve a estar llena de personas de la industria musical. De este modo, encontramos a Billie Eilish. Con tan solo 20 años, la cantante ha roto cánones y ha seguido su camino. Además, ha vuelto a triunfar en la música gracias temas como Happier Than Ever.

En palabras de la cantante Megan Thee Stallion, Billie es “un alma única, con una voz, un estilo y una actitud sorprendentes”. Además, la rapera ha asegurado que Billie aboga por todas las mujeres del mundo.

En la lista también encontramos a Bad Bunny. El puertorriqueño es una de las mayores estrellas de la industria musical actual, teniendo el privilegio de ser el artista más escuchado de 2020 a nivel global. El cantante de Yo perreo sola ha sido halagado en la publicación por su compañero J Balvin. Estas son algunas de las palabras que ha dicho:

“Lo conocí cuando era un pequeño monstruo y ahora es como Godzilla. Tiene unas letras increíbles y entiende la importancia de crear su marca. Si todo el mundo va a la derecha, él va a la izquierda. Es un defensor de la autoexpresión: Si quieres ir y ponerte una minifalda, hazlo. Si quieres usar lápiz de labios, adelante. Haz lo que quieras”

También está Lil Nas X en la lista. El artista, que ha revolucionado la industria musical estos meses gracias a Montero (Call Me By Your Name), también aparece en la lista. Ha sido su amigo Kid Cudi quien le ha dedicado unas palabras al famoso cantante.

Britney Spears también se encuentra en la lista

Por supuesto, y teniendo en cuenta todo lo que ha supuesto este año el movimiento #FreeBritney, Britney Spears también se encuentra en la lista. La princesa del pop ha vuelto este 2021 a aparecer en el editorial.

Otra de las grandes estrellas de la música que aparece es Dolly Parton. La leyenda country también aparece. Ha sido su ahijada, Miley Cyrus, quien le ha dedicado unas preciosas palabras en la publicación.

Otros rostros conocidos que aparecen en la lista son Meghan Markle y el príncipe Harry, Kate Winslet, Simone Biles, Daniel Kaluuya, Scarlett Johansson o Kamala Harris. Puedes consultar la lista completa en Time.