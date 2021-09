Hovik Keuchkerian (‘La Casa de Papel’) es aplaudido tras compartir su importante reflexión

Simone Biles es una de las mayores deportistas a nivel internacional. Con tan solo 24 años, la estadounidense ha ganado 25 medallas mundiales en su modalidad de gimnasia artística. Para muchos ha demostrado estar hecha de otra pasta, pero lo cierto es que Simone es una joven como cualquier otra que también se enfrenta a problemas en su vida.

No participó en diversas pruebas de los Juegos Olímpicos de Tokio para cuidar su salud mental, y eso se convirtió inmediatamente en el tema a debatir para muchos. Un tema que aún sigue a la orden del día. De hecho, sin ir más lejos, el actor Hovik Keuchkerian, conocido por su papel como Bogotá en La Casa de Papel, ha decidido dar su opinión al respecto y ha sido aplaudido por la mayoría de los usuarios.

Todo ocurrió el pasado 15 de septiembre cuando visitó el programa Bienismo Bien de Cadena Ser. Su reflexión, protagonizada por la gimnasta, se ha difundido por las redes sociales con una gran velocidad. "Pues Simone Biles decide no salir y no sale. Y a tomar por culo. Porque la mujer se va a mover en dos barras y si pierde un 0,01 de concentración sale disparada de la puta barra y se parte la crisma. [...] Cuando tú hayas esatdo el 90% de tu puta vida entrenando ocho horas al día para luego en un ejercicio que no llega a un minuto te juegues todo ese entrenamiento y tengas a todo el mundo mirándote y sepan lo que es eso, opinas", declara.

El vídeo, compartido por Quique Peinado, uno de los presentadores del programa, ha recibido ya más de 38.000 'me gusta' y 10.000 retuits. El actor prosigue comparando el ejemplo de Simone con el de una panadería, dejando claro que no se puede opinar de algo que no se ha sufrido en el pellejo de esa persona que habla.

"Es una niña que ha hipotecado su vida por un sueño y es la mejor gimnasta del mundo. Y decide, porque hay una cosa que se llama miedo, miedo a morir... no salir. Entonces te callas y la chica no sale. Y no sale. Y ya está", concluye.

Hovik se ha convertido en uno de los mayores protagonistas del día. Su reflexión le ha hecho ganarse el apoyo de muchos internautas que, incluso, no conocían muy bien al actor. Pero ha demostrado que tiene las ideas muy claras.