Anabel Pantoja se emociona al hablar de Kiko Hernández en ‘¡Menudo cuadro!’: “Le quiero mucho”

Vuelve el chismorreo, el humor y los famosos con las mejores historias. David Andújar y David Insua se ponen de nuevo a los mandos de ¡Menudo cuadro!, "el enésimo podcast de maricones que nadie pidió y todo el mundo amará". Esta vez lo hacen bajo el paraguas de Podium Podcast y para su puesta de largo han contado con una invitada excepcional: la mismísima Anabel Pantoja.

Ha ganado identidad propia, dejando de ser (más o menos) la sobrina de Isabel Pantoja y la primísima de Kiko Rivera y Chebelita. En el último año se ha convertido en la colaboradora con mayor proyección de Sálvame y su buen hacer en Instagram, con cerca de 2 millones de seguidores, le han dado una posición de privilegio como influencer de bien.

Ella, sin embargo, a pesar de todo el éxito, no pierde (gracias a Dios) la naturalidad y la espontaneidad que tanto la caracterizan. La prueba está en lo bien que ha estado amadrinando a nuestros compañeros de ¡Menudo cuadro! en el estreno de la segunda temporada. No se ha mordido la lengua y ha hablado de todo y de todos.

Anabel Pantoja llora por Kiko Hernández

Anabel está poniendo todas sus energias en la boda con su 'Negro', esa que ha hecho palidecer a los ecologistas, siempre según Sálvame. Ahora mismo no está ocupando su silla en el programa estrella de Telecinco porque está con todos los preparativos, pero siempre tiene a sus compañeros muy presentes.

"Gema López ha sido mi gran descubrimiento. No he salido con ella de juerga, pero es una tía muy simpática que está pendiente de mí y me aconseja mucho", le dice Anabel a nuestros chicos de ¡Menudo cuadro!. También tiene bonitas palabras para Laura Fa, Miguel Friguenti y, por supuesto, para su gran amiga Belén Esteban.

Sin embargo, la también empresaria se emociona cuando habla de Kiko Hérnandez. "Empecé temiéndole y cuando me marché el último día me llamó por teléfono. Solo duró 20 segundos la llamada, pero lo que me dijo fueron palabras preciosas que se quedarán para mí", cuenta entre lágrimas. "Le quiero mucho y le tengo mucho cariño".

Anabel Pantoja, un pilar de 'Sálvame'

En el 2x01 de ¡Menudo cuadro!, Anabel Pantoja también valora su posición en el cortijo de Jorge Javier Vázquez. Puede sonar prepotente. Algunos dirán que va de sobrada. Pero razón no le falta. "En Sálvame he fomentado la naturalidad, el no hacer una escaleta y entretener a la gente", afirma. "Hay muchas personas que me han dicho que veían Sálvame por mí. No soy una colaboradora que lleve 12 años, pero he dejado huella".

También habla del 'body positive', de los sacrificios que ha llegado a hacer para mantenerse en el candelero televisivo e incluso llega a pronunciarse sobre Britney Spears. ¿Quieres enterarte de todo? Pues deja ya lo que estés haciendo y escucha el programa completo de ¡Menudo cuadro!.

Y ojo, porque muy pronto llegan nuevas entregas con fantásticas invitadas. Recuerda esto: nuevo capítulo de ¡Menudo cuadro! todos los martes en la app de Podium Podcast y los jueves en las principales plataformas de streaming. ¿Te lo vas a perder?