Ana Mena y Rocco Hunt, J Balvin, Olivia Rodrigo… ¿Destronará alguno a Rauw Alejandro este sábado?

La de este sábado será la última lista del verano y la canción que llegue al número uno empezará el otoño en lo más alto. ¿Cuál será? El fin de semana pasado Rauw Alejandro regresó al primer puesto con Todo de ti, logrando algo que nadie había conseguido desde 2017: estar cuatro semanas en la posición de honor con una misma canción. ¿Te imaginas que suma su quinta semana? Difícil lo va a tener, si nos fijamos en el empuje de sus perseguidores.

Los cinco temas que le siguen aún no han sido número uno, de lo que se deduce que sus intérpretes tienen unas ganas locas de alcanzarlo. En el #2 está Olivia Rodrigo con Good 4 U; en el #3, J Balvin y María Becerra con Qué más pues?; en el #4, BTS con Butter; en el #5, Ana Mena y Rocco Hunt con Un beso de improviso; y en el seis, The Kid LAROI y Justin Bieber con Stay. Veremos si alguno de ellos destrona a Rauw o vuelven las sorpresas que tanto animaron el final de la anterior temporada.

Nos consta que muchos oyentes también van a estar muy pendientes del destino de las dos canciones candidatas de la semana: por un lado, Don't go yet, lo nuevo de Camila Cabello, y por otro, Mon amour remix, a cargo de Zzoilo y Aitana. Consiga entrar en lista o no, Aitana será protagonista indiscutible: como invitada de Tony Aguilar, dará su Voto VIP a su canción favorita del chart.

Seguimos repartiendo regalazos y dinero en metálico en el concurso de LOS40 Sobres, que este sábado sube aún más de nivel con la incorporación de varios iPhone 13 PRO… ¡El smartphone más deseado! Ya sabes que si participas puedes optar a premios por valor de 40.000€ y un bote que ya va por los 26.000€. Cuando decimos que es el concurso más potente de la radio, ¡no exageramos!

40.000€ en premios, ahora con varios iPhone 13 PRO. / LOS40 Sobres

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos la película Viuda negra, de Marvel. Presentaremos nuevos candidatos, evocaremos antiguos números uno en La Máquina del Tiempo, habrá noticias, sorpresas y, como es habitual, toneladas de buen rollo para ponernos a tono en el inicio del finde. A las 10 de la mañana (9 en Canarias) te esperamos al otro lado.