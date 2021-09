Bely Basarte nos devela los secretos de ‘Psicotropical’: ¿Cuál la canción tesoro del EP?

Bely Basarte es una artista pura en sus canciones. Todas y cada una de las letras que en ellas escuchamos salen de lo más profundo de su alma, y eso es algo que lleva demostrando ya varios años. Por ello su discografía incluye temas para cada definirnos en cada momento.

Ahora la artista está de estreno con su EP Psicotropical, del que nos ha hablado en LOS40. Además de su colaboración con Miki Núñez, cuenta con otras cuatro canciones que esconden algún que otro secreto. ¿Quieres descubrirlos? Sigue leyendo.

Pregunta (P): Bely, ¿cómo fue el momento en que te pusiste a trabajar por primera vez en el EP?

Repsuesta (R): Fue a principios de este año cuando hablamos de la posibilidad de englobar algunas canciones que tenía ya compuestas en un trabajo. Se hablaba de hacer un EP porque es verdad que el último álbum, El Camino Que No Me Llevó A Roma, salió en septiembre del año pasado. Y sacar un disco solo un año después me parecía muy pronto, aunque luego mira Taylor Swift, que te saca dos en un año. El concepto de EP me gustaba, el formato, sobre todo, para sacar algo nuevo sin enterrar del todo el disco anterior que todavía quiero seguir presentando en directo.

P: ¿Por qué Psicotropical?

R: Es una palabra que se me ocurrió componiendo la letra de Tomando Tequila. Busqué en google a ver si se estaba usando mucho ese término y no había casi nadie utilizándolo y dije: "pues para mí". Me gusta para recoger las cinco canciones del EP. La palabra psicotropical lo engloba bien porque es la psicodelia, el color, el buen rollo con lo tropical que también es estar super chill. Con los años me doy cuenta de que la felicidad ya no es puntos o extremos de placer que tiene un fin o una limitación en el tiempo sino que la felicidad es la tranqulidad, es el estar bien. Creo que Psicotropical un poco ese mood.

P: Llega tu colaboración con Miki Núñez: Lo Mejor. Cuéntame. ¿Cómo nace?

R: La canción de Lo Mejor la plantée ya desde el principio, desde que la empecé a componer, como una colaboración. Tenía muy claro que quería que fuesen dos voces porque además el mensaje de la cación habla de cuando tú le das lo mejor que tienes a alguien y esa persona te lo da a ti pero no es lo que tú necesitas sino lo que otra persona necesita. Entonces hay momentos en los que las voces van armonizándose juntas pero hay otros momentos en los que las que cada una coge su camino. Quería sí o sí que fuesen un chico y una chica quienes lo cantasen, sobre todo para diferenciar mi voz de la de la otra persona. Miki es que es buen rollo, es alegría, es esa vibra psicotropical. Le pasé el tema a ver si le gustaba y si quería unirse y rapidísimo me dijo que sí que contase con él. Me gusta mucho como ha quedado el resultado.

P: Y el proceso de composición, ¿cómo fue? ¿Él formó parte o se la enviaste directamente?

R: Se la mandé terminada. De hecho, la empecé a componer con Yarea y Dani Fernández. Habíamos quedado un día para componer. Hicimos un tema que mola un montón y que todavía no ha salido. Como ya estábamos recogiendo y les dije: "oye, por cierto, esta mañana he hecho esto. Si se os ocurre o si os inspira algo…", entonces se pusieron a tararear y terminamos sacando la estrofa y las melodías. Luego ya en casa la acabé. Ha tenido muchos sitios, ha ido a muchos lados esta canción.

P: ¿Cuál es la canción que más te costó componer?

R: No, todas han nacido de una manera tan natural… creo que tanto yo como los autores y productores con los que he trabajado teníamos muy claro que necesitábamos ese optimismo, esa energía positiva. Estamos ya cansados de este año y medio tan oscuro y creo que todos sabíamos haciendo donde queríamos ir. De hecho las canciones muchas las escribí en una mañana. O han terminado sonando muy parecidas a la maqueta porque ya desde el principio estaban encaminadísimas.

P: ¿Y la que más te representa ahora mismo?

R: Yo diría que Lo Mejor quizás, sí. Creo que es el momento en el que has intentado algo, una relación con alguien, de amistad o amorosa o lo que sea. Lo intentas una y otra y otra vez y luego te das cuenta de que no es por ahí.

Bely Basarte en la sesión de fotos de su nuevo EP / Foto cedida por Universal Music

P: La que jamás pensaste que ibas a componer.

R: La de Me Equivoqué porque a mí me cuesta mucho, sobre todo en una relación de amor, pedir perdón cuando creo que… me cuesta ver cuando me equivoco. Suelo pensar que lo hago bien y a lo mejor una canción no me esperaba que fuese a ir por ahí. Aunque los acordes sean más tristes y sea algo más nostálgico, creo que la lectura es muy sana y muy positiva.

P: ¿Hubieron canciones que se quedaron fuera del EP?

R: Sí. De hecho iba a tener seis canciones el EP y al final como que se me salía un poco de concepto. Prefiero menos y con más sentido, no querer abarcar más canciones y perder y que disipe lo que realmente quiero contar.

P: ¿Esa canción va a ver la luz?

R: Quién sabe. Ojalá que sí, que algún día pueda ver la luz.

P: ¿Cuál es el tesoro del EP?

R: Puede que sea la de Vivo En Un Fin De Semana porque tengo a mis amigas ahí. Las que se escucha riendo y cantando son mis amigas, que las invité a casa. Les dije 'vamos a hacer una cata de vinos' y cuando ya estaban todas contentas les dije, 'vamos al estudio, que lo tengo aquí en casa'. Fue divertidísimo. Fue una noche muy divertida. Cenamos fajitas, grabamos todas esas voces que luego Garabattos supo dar forma y poner bonito. Fue muy guay. Todas las canciones tienen la parte personal porque salen de aquí dentro pero es verdad que esa es como un tesorito en el que reúno a más gente a la quiero.

P: ¿Cuál es la que, si tuvieses la oportunidad, lanzarías como colaboración con otro artista?

R: Qué difícil. La de Lo Mejor la he cantado muchas veces con mi hermana, que no se dedica a la música pero sí que canta un montón. Le he dicho que se venga a algún directo a cantarla conmigo y no se atreve a subirse a un escenario. Pero el tema de Yo No Digo Ná, los coros que suenan es de Alex Granero que es quien lo ha producido y creo que se podría hacer una versión en la que él participase todavía más y que cantásemos los dos porque tiene una voz muy bonita.

P: Hablemos de la portada de Psicotropical. ¿De quién es el diseño? ¿Te involucraste?

R: La fotografía es de Stephen que es de un chico al que conocí en un viaje a China. Es un crack. Es puro talento y le admiro muchísimo. El vestuario es de Lucho, que también me ha vestido en mis últimos videoclips y el maquillaje es de Lino que también me ha estado maquillando en los últimos videoclips. Quien los ha dirigido ha sido Joaquín de Oh My Global. Han sido los encargados de hacer también esta portada y el diseño de ese marco que hay alrededor. La idea del fondo y la foto yo diría que es de Stephen. Trajo cosas para crear ese universo y el marquito es cosa de Joaquín. En él ha ido incluyendo pequeños guiños a símbolos que hay en mis discos anteriores. Por la canción de Somos Fuego hay unas llamitas o hay unas mariposas. Las ramas y las plantas son de mi disco anterior, El Camino Que No Me Llevó A Roma. Todo está por algo, no es porque sí. Creo que mola que reúna toda pero no pierda esa esencia psicotropical y ese aportar algo nuevo.

P: ¿Cómo presentarías Psicotropical a alguien que aún no lo ha escuchado?

R: Es lo que pide el alma después de este año y medio de pandemia. Es lo que hay que poner en la balanza al otro lado de esta pandemia. El como contrarrestar, el estar tranquilo, el estar bien, el mirar por el túnel y ver que al fondo hay luz.

P: ¿Qué lugar ocupa Psicotropical en tu vida ahora mismo?

R: Creo que iría muy hilado a la pregunta anterior. Es el reflejo de lo que ha estado pasando. No recuerdo donde leí, creo que en el libro de Debut de Christina Rosenvinge. Creo que decía algo así como que los países que peor lo pasan, tienen la música más alegre. Y es verdad yo en mi vida siempre he sido muy feliz y he tenido épocas muy buenas, soy muy optimista y a lo mejor por eso me he podido permitir el lujo de tener música un poco nostlágica y más triste. Y ahora que lo que me rodea es un poco más oscuro, es quizás cuando la guitarra lo que me pide son acordes más alegres.