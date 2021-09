Aitana y el momentazo de La ruleta de la fortuna en La Resistencia ¡y se lleva la taza del programa!

La quinta temporada de La Resistencia recibió la visita en su primera semana de vida de una de los grandes nombres de la industria nacional: Aitana. La solista que acaba de publicar su nueva canción, Berlín, visitó el espacio de #0 en Movistar y nos dejó un momentazo televisivo como si estuviera en La ruleta de la fortuna... ¡y de paso se llevó la taza del programa!

Un premio de consolación que no es comparable con los más de 15.000 euros que se donarán a una ONG de su elección a su nombre y al de David Broncano y La Resistencia. Pero viendo que la otra opción que podía haber salido en la ruleta era haber recibido una descarga eléctrica a través de un táser... pues ni tan mal.

La solista catalana se la jugó hasta en dos ocasiones. En la primera de ellas fue la encargada de tirar de la ruleta y la segunda corrió a cargo del presentador. Por fortuna para ella (y para nosotros) no hubo descarga eléctrica y sí algunos nervios cuando la aguja de la ruleta se acercaba a la zona roja.

La promoción para el programa no parecía muy buena tal y como explicaban en sus redes sociales: "Venir al programa sale bastante caro. Te puedes ir con 5.000 euros menos o electrocutado por un táser".

Venir al programa sale bastante caro. Te puedes ir con 5.000 euros menos o electrocutado por un táser. @Aitanax #LaResistencia pic.twitter.com/pK17sDG4hS — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 16, 2021

Nada que Aitana no pudiera soportar después de estar a punto de estamparse contra la puerta del teatro en su aparición. La cantante confesó entonces que la miopía le había jugado una mala pasada y bromeó sobre ir a renovarse el "carnet de miope".

Fue la parte más 'accidentada' de la entrevista. Por fortuna la 'triunfita' nos calmó con su voz leyéndonos algunos titulares que de otra manera habrían desatado el pánico: "Siguen creciendo las probabilidades de erupción volcánica en La Palma", "La entrada no incluye consumición" "El Bizum de 2 euros no se ha podido enviar. Saldo insuficiente" o "Los espectadores han elegido que seas tú la expulsada de Operación Triunfo".

Antes nos dejó una sorprendente confesión sobre su voz: "Normalmente mi voz no le gusta a la gente. Mi voz cantada sí porque me dedico a ello y supongo que si me está yendo bien será porque a alguien le gusto, eso seguro... PEro mi voz hablada no le suele gustar a la gente. Y yo lo entiendo porque yo me escucho en audios de Whatsapp y en entrevistas y me pone muy nerviosa hasta a mí. Muy aguda".