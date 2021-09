Guillermo del Toro enfrenta a ‘hombre y bestia’ en el primer tráiler de ‘Nightmare Alley’

«¿Es una bestia o es un hombre? Estás de suerte porque esta noche lo verás alimentarse». Un escalofrío recorre el cuerpo al ver las primeras imágenes de Nightmare Alley, la primera película de Guillermo del Toro desde que en 2017 La forma del agua se alzase con el Óscar a mejor película y mejor dirección, entre otros. Por un lado, por la expectación que suponía saber algo de lo nuevo del director mexicano; por otro, porque la recreación que ha hecho el cineasta de la novela de William Lindsay Gresham parece, a priori, apabullante.

El reparto confirma que estamos ante una producción de lo más ambiciosa: Bradley Cooper encarna al protagonista, Stanton Carlisle, un vidente con un intrigante pasado en el mundo de la feria que se dedica a sacarle los cuartos a unos ingenuos ricachones. Aprovechándose de que creen en los milagrosos crecepelos vendidos por mercachifles, Carlisle tratará de engañarles fingiendo que puede leer su futuro. Frente a él se presenta una poderosa Cate Blanchett de mirada penetrante: la actriz encarnará a una psiquiatra que buscará desbaratar los trucos de este peculiar médium.

Con un envoltorio visual circense y nocturno, y contextualizando la película a principios del siglo XX en un universo que parece heredero de las recreaciones mafiosas de Martin Scorsese en Boardwalk Empire, Guillermo del Toro parece utilizar los elementos escanográficos para resaltar un universo psicológicamente inestable y turbulento. El personaje de Willem Dafoe, un inquietante feriante, y la combinación de fuego, nieve, risas maquiavélicas y chirridos de violín, contribuyen a resaltar que Nightmare Alley tendrá mucho de thriller psicológico y poco de drama convencional.

Nightmare Alley - Teaser Trailer Subtitulado Español Latino

Tal y como ha señalado el propio Del Toro, Nightmare Alley se trata de una adaptación directa de la novela y no de la película que en 1947 dirigió Edmund Goulding con Tyrone Power de protagonista y bajo el nombre castellano de El callejón de las almas perdidas (puedes verla en Filmin). «Mi intención fue recrear el universo de la novela, que es un poco arenoso pero extrañamente mágico. Tiene un halo místico y extraño con reminiscencias míticas, lo cual me resultó muy atractivo», señaló en delcaraciones con Vanity Fair. El cineasta, quizás consciente de las críticas que recibió La forma del aguapor su supuesta falta de originalidad (a pesar del arrollador éxito que tuvo en taquilla y en los certámenes de premios internacionales), ha especificado que «no quiere introducir ningún cliché asociado al género», ya que no quiere hacer algo «artificioso».

Nightmare Alley está protagonizada por Bradley Cooper, Cate Blanchett y Willem Dafoe. A ellos se le suman Rooney Mara (Lion), Richard Jenkins (Quemar después de leer) y Ron Perlman (Hellboy). Como curiosidad cabe mencionar que fue precisamente Perlman quien dio a conocer en los años noventa la novela de Gresham a Del Toro, con la esperanza de que algún día pudiesen trasladarla juntos a la gran pantalla. Casi treinta años después el sueño está cumplido: el 17 de diciembre de 2021 lo tendremos en las salas de cine de todo el mundo.