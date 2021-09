Una mansión con ruedas: así es la espectacular autocaravana (con cine incluido) de Will Smith

El valor neto de un actor como Will Smith oscila en torno a los 50 millones de dólares. Todos sabemos que actores y actrices de Hollywood de este nivel, que además son considerados 'superestrellas' dentro de la industria, pueden permitirse gastar dinero a raudales en objetos materiales que para muchos mortales nos parecerían completamente excéntricos. Coches, mansiones y hasta castillos han formado parte del patrimonio de algunas de las leyendas del Séptimo Arte.

Sin ir más lejos, el protagonista de El príncipe de Bel-Air y Soy Leyenda tiene en su posesión una maravillosa autocaravana creada por Anderson Mobile Estate llamada The Heat. Un monstruo de 22 ruedas y dos plantas que tiene control inteligente, que se expande cuando está en reposo y que en su interior esconde toda suerte de lujos: desde una impresionante sala de estar con cocina ultramoderna hasta un cine. En un vídeo de 2012 publicado por House8 Media, una embajadora de Anderson hacía un recorrido por el interior de esta espectacular caravana, para envidia del presentador (lo compartimos más abajo).

No sabemos si Will Smith se habrá ido de camping con ella, pero lo que está claro es que el actor no se separa de este "bicho" cada vez que viaja a alguno de sus rodajes. Allí es donde descansa entre toma y toma; donde tiene su camerino personal y donde esconde una cama para, lógicamente, poder descansar por las noches, además de varios sofás con vistas al exterior desde la segunda planta (con cortinillas regulables) para poder tomarse unas copas. La cantidad de juergas que habrá visto The Heat no se puede cuantificar.

Celebrity Motor Homes (Will Smith 2 Story Trailer)

Como curiosidad señalada por la revista Esquire, este "pequeño" lujo le costó a Will Smith nada más y nada menos que 2,5 millones de dólares que ya están más que amortizados gracias a sus éxitos en cine. Él la compró a principios del siglo XXI, por lo que ya la tenía cuando arrasó con películas como Soy Leyenda, En busca de la felicidad o Men In Black 3. Smith es uno de los pocos artistas que ha estrenado más de 7 películas que han recaudado más de 100 millones de dólares, por lo que el gasto está justificado.

Además, si te interesa probarla, el actor la suele alquilar por unos 8.000€ a la semana cuando no la está utilizando. ¿Os animaríais a vivir como unos nómadas en una mansión de 22 ruedas, dos plantas y un cine incluido?