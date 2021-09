Premios Emmy 2021: horarios, nominaciones y más

Los amantes de la televisión se preparan para una de sus citas favoritas del año. Los Premios Emmy se preparan para una nueva edición cargada de emociones.

Será el próximo 19 de septiembre, aunque en España corresponde a la madrugada del 19 al 20. El Microsoft Theather de Los Ángeles acogerá a algunas figuras de la industria televisiva. En España se retransmitirá en Movistar+ a partir de las 01:00 (alfombra roja). Una hora más tarde, a las 2:00 horas, llega el turno de la gala. Laia Portaceli y Cristina Teva serán las que estarán al mando, acompañadas de Alberto Rey, Elena Neira e Isabel Vázquez. También estará Gui de Mulder desde Los Ángeles.

Cedric The Entertainer será el encargado de dirigir esta gala que se celebrará al aire libre y con aforo limitado. Según El País, solo se aceptarán cuatro asistentes por nominación. Pero, ¿cuáles son los que optan a hacerse con alguna estatuilla? The Crown y The Mandalorian parten como máximos nominados con 24 cadidaturas.

Mejor serie - drama

The Boys (Amazon)

Los Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

El cuento de la criada (Hulu)

Territorio Lovecraft (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)

Mejor serie - comedia

Black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily en París (Netflix)

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max)

El método Kominsky (Netflix)

PEN15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor miniserie / tv movie

Podría destruirte (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

Gambito de dama (Netflix)

El ferrocarril subterráneo (Amazon)

Bruja Escarlata y Visión (Disney+)

Mejor actor principal de drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Territorio Lovecraft)

Josh O’Connor (The Crown)

Rege-Jean Page (Los Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Mejor actriz principal de drama

Uzo Aduba (En terapia)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft)

Mejor actor secundario de drama

Tobias Menzies (The Crown)

O-T Fagbenle (El cuento de la criada)

Max Minghella (El cuento de la criada)

Bradley Whitford (El cuento de la criada)

Michael K. Williams (Territorio Lovecraft)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

John Lithgow (Perry Mason)

Chris Sullivan (This Is Us)

Mejor actriz secundaria de drama

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Emerald Fennell (The Crown)

Madeline Brewer (El cuento de la criada)

Ann Dowd (El cuento de la criada)

Yvonne Strahovski (El cuento de la criada)

Samira Wiley (El cuento de la criada)

Aunjanue Ellis (Territorio Lovecraft)

Mejor actor principal de comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (El método Kominsky)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Mejor actriz principal de comedia

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor secundario de comedia

Carl Clemons-Hopkins (Hacks)

Paul Reiser (El método Kominsky)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Brendan Hunt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Mejor actriz secundaria de comedia

Rosie Perez (The Flight Attendant)

Hannah Einbinder (Hacks)

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Mejor actor principal de miniserie

Paul Bettany (Bruja Escarlata y Visión)

Hugh Grant (The Undoing)

Ewan McGregor (Halston)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom, Jr. (Hamilton)

Mejor actriz principal de miniserie

Michaela Coel (Podría destruirte)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata y Visión)

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Mejor actor secundario de miniserie

Daveed Diggs (Hamilton)

Jonathan Groff (Hamilton)

Anthony Ramos (Hamilton)

Paapa Essiedu (Podría destruirte)

Evan Peters (Bruja Escarlata y Visión)

Thomas Brodie-Sangster (Gambito de dama)

Mejor actriz secundaria de miniserie

Phillipa Soo (Hamilton)

Renee Elise Goldsbery (Hamilton)

Jean Smart (Mare of Easttown)

Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Moses Ingram (Gambito de dama)

Kathryn Hahn (Bruja Escarlata y Visión)

Mejor TV Movie

Dolly Parton: Navidad en la plaza (Netflix)

Oslo (HBO)

Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

El amor de Sylvie (Prime Video)

Mi tío Frank (Prime Video)

Mejor serie de animación

Big Mouth (Netflix)

Bob's Burgers (20th Century Fox Television)

Primal (Adult Swim)

Los Simpson (FOX)

South Park: The Pandemic Special (Comedy Central)

Mejor reality concurso

The Amazing Race (CBS)

Nailed It! (Netflix)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Mejor talk show

Conan (TBS)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Mejor especial en directo

Celebrating America — An Inauguration Night Special (Multiple Platforms)

The 63rd Annual Grammy Awards (CBS)

The Oscars (ABC)

The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weeknd (CBS)

Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020 (Showtime)

Mejor serie de sketches

A Black Lady Sketch Show (HBO)

Saturday Night Live (NBC)