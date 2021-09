Billie Eilish desvela un guiño oculto al Bond original en su canción No time to die

Billie Eilish estrenó hace ya más de un año y medio la canción que sería el tema central de la película No time to die. La 25ª entrega cinematográfica de la saga Bond no se ha estrenado todavía en cines a la espera de que la pandemia permita un lanzamiento mundial por todo lo alto. Y durante ese tiempo habíamos pasado por alto un pequeño detalle del que no nos habíamos dado cuenta.

Y ha tenido que ser la propia protagonista de la canción la que lo haya desvelado. La canción creada por Billie Eilish y su hermano Finneas bajo la producción del propio Finneas y Stephen Lipson con la guitarra de Johnny Marr y los arreglos orquestrales de Hans Zimmer y Matt Dunkley tenía un guiño al Bond original tan sutil que hasta ahora no se había descubierto.

La voz rota de la californiana, la sensual melodía a piano y los habituales altibajos de una canción que abrirá los créditos de la nueva entrega del agente 007 escondía tras el segundo verso un guiño a la música original de la primera entrega del agente 007 al servicio de su majestad.

"Tú no puedes hacer una canción de Bond sin que suene a una canción de Bond. Así que si lo escuchas atentamente puedes disfrutar de un breve sonido del Bond original al comienzo del segundo verso" explicaba la joven cantautora estadounidense al podcast oficial de la franquicia Bond.

"Es muy sutil y tiene muchos ecos. Decidimos hacerlo e incluirlo. Lo grabamos en Londres y había versión con y versión sin. Finalmente Johnny la tocó en su guitarra y decidimos dejarlo. Tiene algunos toques que te van a freir el cerebro. Es exactamente lo que necesitaba la canción justo ahí" confesó Billie Eilish.

El próximo 30 de septiembre llegará a los cines No time to die y los fans podrán disfrutar de la nueva entrega del agente James Bond. En esta entrega James Bond disfruta de su retiro en Jamaica. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando su viejo amigo Felix Leiter de la CIA acude en su ayuda. La misión de rescate de un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, llevando a Bond tras el rastro de un misterioso villano armado con una tecnología de vanguardia muy peligrosa.

Con un reparto de lujo, encabezado por Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes y Naomie Harris, el filme ha sido dirigido por Cary Fukunaga y también cuenta con las interpretaciones de Ben Whishaw y Ana de Armas.