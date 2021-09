Sael y Duki trae el “perreo llorativo” en el remix de ‘Me Enseñaste’: mira el vídeo y la letra

(Quizás fue la última vez)

(This is the remix)

Dejaste tu perfume

Y mi cama ahora huele a ti

Tú pidiendo que me esfume

Y yo que fumo pensando en ti

¿Cómo hago yo para saber? No sé

Quizás fue la última vez, tal vez

Quizás fue la última vez

Me enseñaste a comerte, a partirte

Pero no me enseñaste a olvidarte

Yo no jugué, pero pa' ti fui un chiste

¿Qué carajos puedo reclamar?

Me enseñaste a comerte, a partirte

Y no me enseñaste a olvidarte

Yo no jugué, pero pa' ti fui un chiste

¿Qué carajos puedo reclamarte?

(Duko, oh-oh)

Hablé con mi almohada y dice que te extraña

Para el amor tengo un sexto sentido, como Hombre Araña

Lo nuestro es un espejo que la' mentiras empañan

A estas alturas soy de hierro, tus jueguito' no me dañan

Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una Kodak

Que no pienso revelar porque ya pasamo' de moda

Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma

Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil hora'

Y me cambiaste, como el chispero de un clipper

Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers

Tenías la llave del tesoro y la perdiste

No hay otro como yo, 'to no va a volve' a repetirse (Ya supiste)

Desde que te fuiste no relajo ni con mari (No-oh)

La' microdosis de tus beso' sí son necessary

Pasé del hotel cinco estrella' a vivir en safari (Oh-oh)

Yo que era tu Torre Eiffel y vos eras mi Paris (Duko)

Me enseñaste a comerte, a partirte

Pero no me enseñaste a olvidarte

Yo no jugué, pero pa' ti fui un chiste

¿Qué carajo puedo reclamar?

Me enseñaste a comerte, a partirte

Y no me enseñaste a olvidarte

Yo no jugué, pero pa' ti fui un chiste

¿Qué carajos puedo reclamarte?

(El pibe, call me)

Flaca, sigo por el camino recto y aunque hice lo correcto

Soy el arquitecto de tus lados incorrectos

Fuiste mi sol, pero ahora ya se hizo de noche

Y no quiero que sientas esta canción como un reproche, pero

Estoy buscándote desespera'o, yah

Por todos lado' y no te he encontra'o

Quiero sentirte de nuevo a mi la'o

Cuarenta grado' afuera y vos seguís teniendo el cora congela'o

Sigo buscándote desespera'o, yah

Por todos lado' y no te he encontra'o

Quiero sentirte de nuevo a mi la'o, ma'

(Porque me enseñaste a comerte, a partirte)

Pero no me enseñaste a olvidarte

Yo no jugué, pero pa' ti fui un chiste

¿Qué carajo puedo reclamar?

Me enseñaste a comerte, a partirte

Y no me enseñaste a olvidarte

Yo no jugué, pero pa' ti fui un chiste

¿Qué carajos puedo reclamarte?

Yeah (Mami)

El Pibe, jaja

Sael, baby (Duko; ah-ah-ah-ah)

Argentina está en la casa, pa'

(Ya supiste)

This is the remix

El pibe, call me

(Fuente)