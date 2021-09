1 de 11 La promesa del pop británico Griff fue una de las invitadas de la inauguración de la Vogue Fashion's Night Out (VFNO) que tuvo lugar en Casa Vogue. Se da el pistoletazo de salida a unas jornadas que durarán desde el 16 al 19 de septiembre y que ofrecerán a los fans de la moda la oportunidad de asistir a charlas, talleres, exposiciones y más. Todo bajo el epígrafe de Vogue Behind The Scenes.