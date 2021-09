‘Los Protegidos: El regreso’ vuelve a sus orígenes: mantiene el misterio, los poderes y la comedia familiar

La nostalgia no pasa de moda, por suerte para algunos. Atresmedia ha visto un filón en esta fiebre seriéfila y aprovechando que tenía que armar un catálogo atractivo en Atresplayer Premium, su plataforma de pago, ha rescatado algunos de sus títulos más icónicos. Física o química y Los hombres de Paco fueron los primeros en volver con nuevos capítulos y ahora es el turno de otra marca importante de la casa: Los Protegidos.

Atresplayer Premium ha preparado un evento para los fans en el que preestrenará el primer capítulo de Los Protegidos: El regreso, la esperada secuela de la ficción que Antena 3 emitió con éxito entre 2010 Y 2012. Será en directo, a partir de las 20:00, y solo un episodio. Es una forma de convocar a los seguidores de esta historia antes de su emisión cerrada.

Pero ante un regreso de este tipo, es inevitable que surjan dudas e incluso preguntas. ¿Las más recurrentes? Pues dos que nos estamos haciendo todos: ¿merece la pena Los Protegidos: El regreso? ¿Está a la altura de la serie original? En LOS40 ya hemos visto el primer capítulo y estas son nuestras conclusiones.

Una regreso por y para los fans

Al igual que en Física o química: El reencuentro, Los Protegidos: El regreso está pensado para contentar a los fans de la serie. Han pasado ocho años desde que Mario, Sandra, Culebra, Lucas, Lucía y Carlitos tomaran caminos por separado. Sin embargo, nuevos enemigos acechan y tienen que volver a aunar fuerzas cuando los malos malísimos secuestran a la hija de Sandra.

Los Protegidos: El regreso mantiene la esencia de la serie original. De hecho, al igual que en la primera temporada, tienen que fingir de nuevo que son una familia. Se reagrupan, vuelven a la casa donde convivieron las primeras temporadas (codeándose de nuevo con la maravillosa Gracia Olayo) y desde allí empiezan a planear el rescate de la pequeña Dora.

Sin embargo, las cosas no son como antes. Todos están bastante creciditos, con sus historias y sus problemas. Ya no son aquella familia risueña que conocimos en el prime time de Antena 3. Han madurado, parece que tienen prioridades distintas y los poderes de cada uno han mejorado notablemente. En ese sentido, en el técnico, se ve intención, aunque en algunos casos no están demasiado logrados y eso puede llegar chirriar a los espectadores acostumbrados a la ciencia ficción de 2021.

Efectos especiales aparte, y sin hacer spoilers, Los Protegidos: El regreso vuelve con todo lo que gustaba en sus primeras temporadas: altas dosis de misterio, vaivenes entre Sandra y Culebra y comedia familiar con toques de ciencia ficción. Si te gustaba todo eso lo encontrarás también en esta secuela que, de tener un buen desarrollo y conseguir el respaldo del público, podría regresar con más temporadas.