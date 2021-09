‘Dos vidas’: lo que va a pasar en la serie de TVE entre el lunes 20 y el viernes 24 de septiembre

El pasado y el presente se vuelven a dar cita en La 1 de Televisión Española. Esta semana, que va del lunes 20 al viernes 24 de septiembre, la cadena pública emite cinco nuevos capítulos de Dos vidas, la serie diaria producida por Bambú Producciones (Velvet, Las chicas del cable). En LOS40 nos adelantamos a la emisión y te contamos todo lo que va a pasar en los próximos episodios de esta producción.

Capítulo 159: lunes 20 de septiembre

En Robledillo, los vecinos están dolidos por los artículos supuestamente escritos por Julia. Todos siguen sin darle el beneficio de la duda y la situación es insostenible para ella. Nadie la cree, ni siquiera Tirso. El apoyo de Leo y la distancia cada vez más evidente con el hostelero, le llevan a tomar una decisión para zanjar definitivamente su problema. Elena está preocupada por la transición de Dani. Aunque lo fácil sería comentar sus dudas y miedos con su hijo, decide buscar respuestas por su cuenta. Algo que no le sale nada bien.

En Río Muni, los últimos acontecimientos ocurridos en la cárcel con Víctor han hecho que Carmen, harta de que Patricia siempre se salga con la suya, pueda por fin revertir la situación. Pero Patricia siempre tiene un as en la manga. Por otra parte, Inés, atemorizada, sigue teniendo visiones de Alicia en la librería. Para sacudirse el miedo de encima decide pedir ayuda.

Capítulo 160: martes 21 de septiembre

Julia retoma sus clases de bicicleta con Leo, que le pone al corriente de su necesidad de encontrar un sitio donde vivir allí. Julia trata de convencer a su madre para alquilarle una habitación, pero ésta le impone un extenso contrato de convivencia que deben cumplir. Erik no soporta más el abuso de Mario y le canta las cuarenta, lo que provoca un ataque en el vecino. Cuando vuelven al Hotel, Mario cubre al muchacho, que se siente en deuda.

Imagen del capítulo 160 de 'Servir y proteger' / TVE

En Río Muni, Carmen acepta de manos de Patricia las fotos comprometedoras de Ventura en tratos con los rebeldes, pero al poner al tanto a Víctor, cae en la cuenta de que su padre debe de tener comprada a la Guardia Colonial. Su única opción es acudir al propio Ventura para ofrecérselas a cambio de la liberación de Víctor, pero tratar de engañar a alguien de su calaña puede ser realmente peligroso. Cuando Linda por fin ha aceptado que debe volver a la metrópoli, recibe una noticia que puede cambiar su vida.

Capítulo 161: miércoles 22 de septiembre

La denuncia de Julia ha provocado el efecto contrario y el Diario ha publicado los datos de la denunciante con el consiguiente revuelo mediático. Julia intenta sobreponerse, pero al pueblo llegan fans e incluso la prensa para acosar a la mujer. Tirso no cree que el accidente de Mario en la plaza fuera tan casual como le contaron. Mario le confirma sus sospechas, pero no le da detalles, lo que le hace ver al hostelero que su sobrino esta en buenas manos.

La noticia de la liberación de Víctor sacude la colonia, sobre todo porque tanto Carmen, como Francisco y Patricia, saben que Ventura está detrás. Francisco se entera por Patricia del episodio de las fotografías y la culpa por ello. Al final del día, cuando se supone que Víctor debería ser liberado, llega una inquietante noticia. Linda sigue adelante con su sueño de hacerse con el Río Club sin demasiadas herramientas para lograrlo. Carmen le explica que tendrá que elaborar un plan de negocio, y Ángel le ayuda a llevarlo a cabo.

Capítulo 162: jueves 23 de septiembre

Los fans de Julia empiezan a campar a sus anchas por Robledillo haciendo que la mujer se atrinchere en casa y desconecte del mundo para evitar la presión mediática. Pero los primeros roces de convivencia entre su madre y Leo le pondrán difícil alcanzar la paz que tanto necesita. Sin embargo, lo que parece una hecatombe para la salud mental de Julia resulta tener más de un efecto positivo que nadie esperaba.

En Guinea, el esperado momento de la puesta en libertad de Víctor por fin ha llegado. Pero no trae consigo la tan ansiada normalidad, porque aún hay quien mira con recelo al joven. ¿O tal vez sea él quien ya no ve el mundo con los mismos ojos? Por su parte, Linda pone toda su energía en hacerse con la gerencia del Río Club. Aunque hay algo con lo que no contaba: sus competidores.

Capítulo 163: viernes 24 de septiembre

En el taller, debido a la repentina fama de Julia, los pedidos no paran de subir. Un momento de mucho estrés en el que surge un inesperado contratiempo que Elena, como jefa de taller, decide ocultarle a Julia para no preocuparla más. Mientras, el rifirrafe entre Diana y Leo continúa, al igual que el hartazgo de Cloe y Dani ante la actitud subidita de Ribero, quien no para de repetir que Berlín le ha cambiado la vida. Pero toda esta amalgama de acontecimientos no va a evitar que Elena y Dani visiten la asociación de chicos trans. Un paso adelante ante el que Elena no puede evitar sentirse muy nerviosa.

En Río Muni, Carmen está preocupada por la difícil adaptación de Víctor a su vida en libertad. Y más cuando todos en la colonia le siguen considerando culpable. Linda sigue motivada para ganarse la gestión del Río Club. Pero a pesar de tener un buen plan de negocio, el banco rechaza su propuesta…