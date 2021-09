Kate Winslet y Olivia Colman: dos ‘reinas’ muy diferentes pero con igual éxito en los Emmy

Kate Winslet y Olivia Colman han sido dos de las grandes reinas de los premios Emmy. La primera se alzó con la estatuilla a mejor actriz principal en una Miniserie de Televisión o Telefilm por Mare of Easttown, la primera vez que consigue este galardón; por su parte, The Crown arrasó en prácticamente todas las categorías dramáticas, incluyendo las interpretativas, donde Colman cosechó su primer Emmy por encarnar a la reina Isabel II en su etapa de madurez. Era la cuarta vez que la británica postulaba a este premio )las tres primeras fueron por The Night Manager, Fleabag y, de nuevo, The Crown), y por fin la suerte le sonrió.

«Quiero dar un reconocimiento a todos mis compañeros y compañeras nominados en esta década que trata de mujeres que deben apoyarse mutuamente. Os apoyo, os saludo. Me siento orgullosa de todos vosotros», dijo Kate Winslet en el escenario, tras recomponerse de los nervios nada más colocarse tras el micrófono.

«Creaste una madre de mediana edad imperfecta, defectuosa, e hiciste que todos nos sintiéramos valiosos», añadió la popular actriz de Titanic (ganadora de un Óscar por El Lector) en relación a Brad Ingelsby, creador de Mare of Easttown, la miniserie por la que recibió este reconocimiento y que, además del de mejor actriz, cosechó también el de mejor actriz secundaria (Julianne Nicholson), el de mejor actor secundario (Evan Peters) y el de mejor diseño de producción.

Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie: 73rd Emmys

Por su parte la actriz Olivia Colman decidió recordar a su padre durante su brevísimo discurso de aceptación. «Seré breve porque estoy llorona. Ojalá mi papá hubiese estado aquí para ver esto», exclamó visiblemente emocionada la actriz de El Padre. «Lo perdí durante el COVID-19 y sé que esto le habría encantado», dijo antes de bajarse del púlpito con el llanto en la garganta.

Los discursos motivadores no se quedaron en estas dos leyendas del cine: la actris Gillian Anderson (Expediente X), quien encarnó a Margaret Thatcher en The Queen, también se llevó un Emmy a mejor actriz invitada, algo que agradeció recordando a su agente de talentos, que fue quien siempre le recordó que tenía un don para la interepretación cuando ella pensaba que no valía para actuar. Quien lamentablemente se fue con las manos vacía fue Anya Taylor-Joy, quien partía como una de las favoritas con Gambito de Dama, que sí se llevó el Emmy a mejor miniserie.

Lead Actress in a Drama: 73rd Emmys

Mejor serie de drama

GANADORA: The Crown (Netflix)

The Boys (Amazon)

Los Bridgerton (Netflix)

El cuento de la criada (Hulu)

Territorio Lovecraft (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)

Mejor serie de comedia

GANADORA: Ted Lasso (Apple TV+)

Black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily en París (Netflix)

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max)

El método Kominsky (Netflix)

PEN15 (Hulu)

Mejor miniserie

GANADORA: Gambito de dama (Netflix)

Podría destruirte (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

El ferrocarril subterráneo (Amazon)

Bruja Escarlata y Visión (Disney+)

Mejor actor principal de drama

GANADOR: Josh O’Connor (The Crown)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Territorio Lovecraft)

Rege-Jean Page (Los Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Mejor actriz principal de drama

GANADORA: Olivia Colman (The Crown)

Uzo Aduba (En terapia)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft)

Mejor actor secundario de drama

GANADOR: Tobias Menzies (The Crown)

O-T Fagbenle (El cuento de la criada)

Max Minghella (El cuento de la criada)

Bradley Whitford (El cuento de la criada)

Michael K. Williams (Territorio Lovecraft)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

John Lithgow (Perry Mason)

Chris Sullivan (This Is Us)

Mejor actriz secundaria de drama

GANADORA: Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Emerald Fennell (The Crown)

Madeline Brewer (El cuento de la criada)

Ann Dowd (El cuento de la criada)

Yvonne Strahovski (El cuento de la criada)

Samira Wiley (El cuento de la criada)

Aunjanue Ellis (Territorio Lovecraft)

Mejor guion en drama

GANADOR: Peter Morgan (The Crown)

Misha Green (Lovecraft Country)

Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady J (Pose)

Rebecca Sonnenshine (The Boys)

Yahlin Chang (El cuento de la criada)

Dave Filoni (The Mandalorian)

Jon Favreau (The Mandalorian)

Mejor dirección en drama

GANADOR: Jessica Hobbs (The Crown)

Julie Anne Robinson (Los Bridgerton)

Steve Canals (Pose)

Benjamin Caron (The Crown)

Liz Garbus (El cuento de la criada)

Jon Favreau (The Mandalorian)

Mejor actor principal de comedia

GANADOR: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (El método Kominsky)

William H. Macy (Shameless)

Kenan Thompson (Kenan)

Mejor actriz principal de comedia

GANADORA: Jean Smart (Hacks)

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Mejor actor secundario de comedia

GANADOR: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Carl Clemons-Hopkins (Hacks)

Paul Reiser (El método Kominsky)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Brendan Hunt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Mejor actriz secundaria de comedia

GANADORA: Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Rosie Perez (The Flight Attendant)

Hannah Einbinder (Hacks)

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple (Ted Lasso)

Mejor guion en comedia

GANADOR: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (Hacks)

Meredith Scardino (Girls5eva)

Maya Erskine (Pen15)

Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly (Ted Lasso)

Steve Yockey (The Flight Attendant)

Mejor dirección en comedia

GANADOR: Lucia Aniello (Hacks)

James Burrows (B Positive)

James Widdoes (Mom)

Zach Braff (Ted Lasso)

MJ Delaney (Ted Lasso)

Declan Lowney (Ted Lasso)

Susanna Fogel (The Flight Attendant)

Mejor actor principal de miniserie

GANADOR: Ewan McGregor (Halston)

Paul Bettany (Bruja Escarlata y Visión)

Hugh Grant (The Undoing)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom, Jr. (Hamilton)

Mejor actriz principal de miniserie

GANADORA: Kate Winslet (Mare of Easttown)

Michaela Coel (Podría destruirte)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata y Visión)

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Mejor actor secundario de miniserie

GANADOR: Evan Peters (Mare of Easttown)

Daveed Diggs (Hamilton)

Jonathan Groff (Hamilton)

Anthony Ramos (Hamilton)

Paapa Essiedu (Podría destruirte)

Thomas Brodie-Sangster (Gambito de dama)

Mejor actriz secundaria de miniserie

GANADORA: Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Phillipa Soo (Hamilton)

Renee Elise Goldsbery (Hamilton)

Jean Smart (Mare of Easttown)

Moses Ingram (Gambito de dama)

Kathryn Hahn (Bruja Escarlata y Visión)

Mejor dirección en miniserie o telefilme

GANADOR: Scott Frank (Gambito de dama)

Sam Miller, Michaela Coel (Podría destruirte)

Sam Miller (Podría destruirte)

Craig Zobel (Mare of Eastown)

Barry Jenkins (El ferrocarril subterráneo)

Matt Shakman (Bruja Escarlata y Visión)

Thomas Kail (Hamilton)

Mejor guion en miniserie o telefilme

GANADORA: Michaela Coel (Podría destruirte)

Brad Ingelsby (Mare of Easttown)

Scott Frank (Gambito de dama)

Jac Schaeffer (Bruja Escarlata y Visión)

Laura Donney (Bruja Escarlata y Visión)

Chuck Hayward, Peter Cameron (Bruja Escarlata y Visión)

Mejor serie de animación

GANADORA: Primal (Adult Swim)

Big Mouth (Netflix)

Bob's Burgers (20th Century Fox Television)

Los Simpson (FOX)

South Park: The Pandemic Special (Comedy Central)

Mejor especial de variedades (pregrabado)

GANADOR: Hamilton

8:46: Dave Chappelle

A West Wing Special to Benefit When We Vote

Bo Burnham: Inside

David Byrne's American Utopia

Friends: The Reunion

Mejor especial de variedades (en directo)

GANADOR: Stephen Colbert's Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

Celebrating America - An Inauguration Night Special

The 63rd Annual Grammy Awards

The Oscars

The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weeknd

Mejor reality concurso

GANADOR: RuPaul’s Drag Race (VH1)

The Amazing Race (CBS)

Nailed It! (Netflix)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Mejor talk show