‘Toy Boy’ se pone más caliente y más frenética en el tráiler oficial de su segunda temporada

Arranca oficialmente la cuenta atrás para el estreno de la segunda temporada de Toy Boy. El thriller erótico protagonizado por Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza y Álex Gónzalez aterriza el próximo 26 de septiembre en Atresplayer Premium con una nueva tanda de capítulos. Para ir abriendo boca (casi de manera literal), la plataforma de streaming ha soltado por fin el tráiler oficial de esta nueva y esperada entrega.

Hay muchas preguntas que quedaron sin resolver pero la cuenta atrás ha comenzado 😳 💥



Este domingo no te pierdas el estreno de #ToyBoy2 en #ATRESplayerPREMIUM solo te diremos, ¡prepárate! 🤯 🤭 pic.twitter.com/NFh976Eaed — Toy Boy (@serieToyBoy) September 20, 2021

Primero en Atresplayer Premium

Los nuevos episodios de Toy Boy podrán verse en exclusiva en Atresplayer Premium y, tras su emisión en esta plataforma, llegarán a todo el mundo de la mano de Netflix tras el acuerdo alcanzado entre Atresmedia y el operador internacional tras el éxito logrado dentro y fuera de España con la primera temporada.

Así arranca 'Toy Boy 2'

Hugo Beltrán ha conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman, pero los enemigos que se ha ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda. Una bomba en el Inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede permitir que el responsable salga impune.

Todo apunta a que el asesino de Triana está en el One Per Cent, el nuevo club de striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad. Pero El Turco y Rania, los dueños del club, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local. Al fin y al cabo, es imposible construir un imperio en la Costa del Sol sin mancharse las manos de sangre.