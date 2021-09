Éxito absoluto de LOS40 Playa Pop en Murcia con Edurne, Zzoilo, Ana Guerra, David Otero o Blas Cantó

“Un Playa Pop un tanto diferente, pero por lo menos estamos aquí. El año pasado ni siquiera pudimos estar delante de vosotros y este año hemos logrado que, por lo menos, los que estáis aquí y los que estáis en casa disfrutéis de la música porque la música nunca ha parado. Que viva la música”. Con estas palabras arrancaba Tony Aguilar una nueva edición de LOS40 Playa Pop en San Pedro del Pinatar el pasado sábado.

Iba a celebrarse en julio, pero tuvo que ser aplazado por el aumento de la incidencia del covid-19. Pero, llegó el día y, una vez más, la música se hizo sentir con la mayor concentración de artistas a orillas del mar menor. Entradas agotadas para un evento que se esperaba con ganas

A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, LOS40 sigue organizando eventos y acercando la música a los oyentes apostando, como no podía ser de otra manera, por la cultura segura. En esta ocasión, con aforo restringido, sentados y con mascarilla, pero disfrutando de lo mejor que ha sonado este año y lo que está por sonar, que hay que estar prevenidos y no ser los últimos en enterarse.

El espectáculo de San Pedro del Pinatar ha sido todo un éxito con 1500 personas sentadas y otros 25.000 que lo han seguido por streaming. Más de tres horas de concierto para disfrutar de la música de cerca.

Un concierto lleno de estrellas y nuevas promesas

Arrancaba Unique, la boy band formada por Matt, Álex, Dani y Arman que están dispuestos a revolucionar el fenómeno fan. Ellos nos hicieron bailar y entrar en calor antes de que hiciera acto de presencia Boyflow. Y es que una nueva generación de artistas tomó el escenario para demostrar que estamos en el mejor momento y con más ganas que nunca para apostar por nuevas propuestas.

Ignacio Serrano, al que muchos califican como el heredero de Taburete, demostraba con su Cicatrices, que el pop con reminiscencias de canción de autor sigue teniendo espacio entre tanto urbano.

Desde Gran Canaria llegó Última llave, con Bea al frente, una cantante a la que muchos reconocen porque la hemos podido ver en algún que otro programa de televisión.

También hubo momento para reivindicaciones. “Estamos muy cerquita de nuestro queridísimo Mar Menor”, decía Tony Aguilar que informaba de que había subido en stories un vídeo de las Salinas de San Pedro. “Hay que cuidar al Mar Menor, hay que cuidar a esa maravilla que tenemos aquí que hace ya 20 años que es nuestro maravilloso mar de Playa Pop. Siempre hemos estado a orillas del Mar Menor”, añadía pidiendo un aplauso para los que son responsables con este tema.

Después de semejante alegato, tenía que dar paso a alguien de la tierra. Malva, con su rock murciano tomaban el escenario para poner a todos con las manos arribas. Tampoco faltó representación gallega con Lemot.

“Hoy es una noche super especial porque después del añito y medio que hemos pasado podemos estar aquí juntos y eso es un privilegio”, decía Romy Low, una de las artistas que no suele fallar en este evento y que volvió a demostrar la gran voz que tiene. Llevó al escenario La diabla, una canción que como ella misma explicó “la compuso para la persona más especial de mi vida y la persona que me acompaña en mi vida personal y en mi vida profesional. Y hoy, él no lo sabe, me gustaría que viniera aquí, él no lo sabe, para cantársela”, decía antes de que Xavi Guzmán subiera al escenario para ser el protagonista de la actuación.

Desde que LOS40 lanzó Cometas, Meler se ha convertido en uno de los grupos que nos acompaña en los conciertos de LOS40 y una vez más demostraron que son una promesa con muchas posibilidades. Igual que Marlena, el duo de chicas que tomó el nombre de una canción de Maneskin, el último grupo ganador de Eurovisión y que llevan sonando todo el verano con Me sabe mal que tendrá nueva versión en breve con Bombai.

Otro murciano que no quiso perderse la cita fue Xuso Jones. Él no ha pasado por la Academia de Operación Triunfo, pero sí lo hizo por su última edición, Samantha, que no dudó en cantar La partida, su último single, que como ella mismo recordó, la compuso con Meler. Y apareció sobre el escenario con su look sixties.

Tomó el relevo Nyno Vargas. Aguilar no dudó en contar que a su llegada a recepción al primero que se encontró fue a Nyno en albornoz. Y es que se estaba preparando para su actuación con ese aire flamenquito que le define.

Tiempo para las colaboraciones

Otro de los veteranos en San Pedro del Pinatar es Carlos Marco que, en esta ocasión, llegó, no con Auryn sino con su nuevo proyecto, Mantra. “Qué guay estar aquí”, dijo nada más pisar el escenario para cantar el tema con el que se dieron a conocer, No te esperaba. Aunque el momentazo llegó cuando invitaron al escenario a Edurne para compartir con ella Prefiero olvidarte.

Pero no fue el único tema que interpretó en San Pedro del Pinatar. Recordó que no era la primera vez que estaba por ahí y fue entrando en calor poco a poco, tanto que acabó quitándose la chaqueta. Reconoció que era una satisfacción para ella poder volver a subir a un escenario tras la pandemia. Una noche especial en la que quiso hacer un poco de remember y recordar su Amores dormidos.

Blas Cantó, murciano, fue profeta en su tierra. “El murciano universal”, como dijo Aguilar y último representante español, hasta ahora, de Eurovisión. Completamente vestido de negro, demostró una vez más su gran registro vocal.

Si ya habían pasado por el escenario Samantha y Edurne, ambas alumnas de la Academia de OT, no podía faltar una tercera y ahí estaba Ana Guerra que salió al escenario con uno de sus looks más naturales, gafas incluidas y aprovechó la ocasión para presentar tema nuevo.

“He tenido esta sensación de la segunda primera vez”, reconocía tras volver a pisar un escenario tras la pandemia. Y recordó que este 24 de septiembre lanza nuevo disco en el que “hay canciones que estaban dentro de mí. Llevaba un camino dentro de la industria musical y un día, después del confinamiento que a mí me removió mucho, dije, ‘tengo la necesidad de contar otras historias y hoy hemos estrenado en esta casa una canción que habla sobre el colectivo LGTBi y no quiero más ataques homófobos. Tenemos que terminar con esto. He sido privilegiada dentro de mi condición sexual durante muchos años y no quiero ir de abanderada de nadie, pero quiero ser altavoz, porque el colectivo ya tiene voz, y os quiero presentar Qué sabrás”.

La noche iba llegando a su fin, pero todavía quedaban algunos nombres muy esperados. Uno de ellos, David Otero que arrancó su actuación con “un temazo”, como él mismo dijo, y es que no se puede definir de otra manera Una foto en blanco y negro. Después volvió a aparecer Ana Guerra para cantar con él otro de sus éxitos con El canto del loco, Peter Pan y cerró su participación con Buscando el sol.

Quedaba poco de concierto, pero se esperaba con ganas. Sweet California subieron para presentar en directo Whisper, su último temazo con el que abren una nueva etapa mucho más libres y empoderadas.

Y llegó el final con el artista que está detrás del remix con Aitana que se ha convertido en la entrada más fuerte en la lista de LOS40, esta semana. Directamente al nº4 para Mon amour de Zzoilo que aseguró que él tiene familia en Murcia. Cerró la noche con esa canción que habla “del amor libre y sin etiquetas”.

Doble sesión en Murcia

Un fin de semana con mucha música y mucho LOS40 en Murcia que tuvo doble sesión con el concierto del domingo en Lorca. El Recinto Ferial del Huerto de la Rueda se llenaba de lorquianos con ganas de disfrutar de nuevo de la música en directo.

Repetían artistas como Mantra, Marlena, Samantha, Meler, Lemot, Malva o Romy Low. Pero había nuevas incorporaciones. Se unían al cartel de Lorca: Bombai, Lérica, Miki Núñez, Ainoa Buitrago, Dan Abredrop, Ana Miralles y R. Climent. Una demostración de que estamos preparados para volver a disfrutar de conciertos de esta embergadura.

La música en directo y los eventos han vuelto y eso no merece más que una celebración. Y no es más que un aperitivo de lo que está por llegar que ya estamos preparando la gran gala de LOS40 Music Awards que este año llega llena de sorpresas.