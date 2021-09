Carly Rae Jepsen se transforma en anciana por el décimo aniversario de ‘Call Me Maybe’

Corría el año 2011, la gente seguía utilizando Tuenti y en el WhatsApp todavía no había grupos de trabajo, cuando Carly Rae Jepsen irrumpió en nuestra vida a golpe de hit. La cantante canadiense lanzó el tema Call Me Maybe y como si se tratase de una auténtica pandemia, todo el mundo empezó a cantarla y bailarla.

En tan solo unos meses, la canción sonaba en todos lados, posicionándose en lo más alto de todos los charts internacionales durante varias semanas seguidas. Por supuesto, este furor también llegó a la lista de LOS40 y Carly Jae Repsen coronó el chart por primera vez el 29 de septiembre de 2012.

El furor de la canción fue tal que la revista Rolling Stones la considera como una de las 500 mejores canciones de la historia. Además, también consiguió ser uno de los singles más vendido de todo el mundo, con un total de 18 millones de ventas. Vamos, que Carly Rae Jepsen hizo historia.

Este 20 de septiembre se han cumplido diez años desde el lanzamiento de la canción. De este modo, Carly Rae ha querido homenajear al tema que lanzó su carrera. ¡Y lo ha hecho de una manera muy especial!

Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

Una portada muy especial

La artista ha recreado la portada del single. Eso sí, lo ha hecho de dos maneras distintas. En la primera aparece como actualmente luce: con la melena rubia y una sonrisa mucho más grande de la que tenía en aquel momento. Eso sí, lleva los mismos tacones amarillo de aquel momento.

Más divertida es la otra recreación, donde vemos a Carly caracterizada de anciana. Con unas agujas de tejer en la mano, unas gafas de ver y un moño gris, la artista ha hecho referencia a cómo se siente cuando le dicen que ha pasado diez años.

“Han pasado 10 años desde "Call Me Maybe" y esto es lo que me hace sentir”, ha escrito la cantante junto al post.

Además, para recrear esta portada, Carly ha contado con la misma fotógrafa que la retrató con 25 años: Vanessa Heins. Sin duda, se trata de un bonito homenaje de la cantante a aquella canción que ya forma parte de la banda sonora de la vida de millones de personas.