Aitana: “El nuevo disco va a ir en la línea de ‘Berlín’, más urbano y más electrónico”

Aitana ha presentado esta semana en LOS40 Global Show su nuevo sencillo. Se titula Berlín y es una canción que servirá como carta de presentación de su futuro tercer álbum, uno que estará más enfocado en el urbano y la electrónica. Sobre este nuevo trabajo discográfico, Nicki Nicole y sus deseos de futuro ha hablado con Tony Aguilar en el programa de LOS40.

El germen de 'Berlín'

"Es una canción que nació en abril. No me suele gustar hablar de mi vida personal, pero lo voy a contar. Mi novio, con el que llevo tres años y al que quiero muchísimo, se ha ido este año a trabajar a Berlín para hacer una serie que va a molar mucho. Soy cantante y necesito inspirarme en las cosas que pasan a mi alrededor, así que hice un tema sobre lo que puede pasar en Berlín".

La reacción de Miguel Bernardeau

"Se la puse a Miguel y pensé que me iba a matar, pero le encantó. Sabe que hago canciones en las que hablo un poco de todo. ¿Cuántas veces he escrito sobre desamor estando yo bien en el amor? En este caso, cuando tu pareja se va a Berlín, dices: 'Ay, Dios mío, ¿qué va a ocurrir?'. Pero no va a ocurrir nada porque cuando quieres a alguien en la distancia también funciona todo".

Videoclip oficial de 'Berlín'

Aitana prepara su tercer disco

"Estoy muy contenta con Berlín y el nuevo disco va a ir en esa línea: más urbano y más electrónico, pero siempre dentro del pop que es lo que a mí me gusta y lo que sé hacer. Estoy muy feliz de empezar esta nueva tirada del disco con Berlín".

“Muchas canciones del disco ya están grabadas porque llevo todo este año componiendo y produciendo. Aún falta algún tema, pero hay muchos grabados y estoy buscando colaboraciones…”.

Un deseo de futuro

"Quiero poder trabajar toda mi vida de esto. Ese es mi deseo de todos los cumpleaños: poder mantenerme en la música, poder mantenerme en el arte. Soy feliz y ahora no me imagino trabajando en otra cosa que no sea la música".

No se ve preparada para Eurovisión

"De momento, no me veo capacitada para ir a Eurovisión porque siento que hay que estar muy preparada. No puede haber fallos y yo ahora mismo no podría, pero no me cierro puertas y no quiere decir que no me gustaría ir más adelante".

Si quieres ver la entrevista completa de Aitana en LOS40 Global Show…¡dale al play!