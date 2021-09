La ridícula pregunta de una periodista a Gillian Anderson tras ganar el Emmy se hace viral

A veces a los periodistas les falta prepararse un poco más sus preguntas. De lo contrario, pueden caer en el ridículo. Es lo que le pasó a la profesional Tanya Hart de American Urban Radio Networks, quien hizo una de las mayores meteduras de pata que se recuerden en unos premios Emmy. Cuando la actriz Gillian Anderson (Expediente X) ganó su estatuilla por encarnar a Margaret Thatcher en The Crown, salió a recibir a los medios en una rueda de prensa.

Fue allí cuando Hart tuvo la mala idea de preguntarle a Anderson si ella se había puesto en contacto con la ex primera ministra británica entre 1979 y 1990 para preparar el rol. La cara de incredulidad de la actriz es evidente: ladea la cabeza, abre los ojos y, con una elegancia sutil, decide contestar un «no, no me he puesto en contacto Margaret». No hacía falta humillarla recordándole que Thatcher falleció en 2013 a los 87 años.

Una estrepitosa metedura de pata que se hizo viral a los pocos minutos, con el cachondeo típico de las redes sociales. «Si algún día se sienten mal, recuerden que le preguntaron a Gillian Anderson, tras ganar un Emmy, que si había hablado con Margaret Thatcher sobre el rol. Margaret Thatcher falleció en el 2013. Deberían darle otro Emmy por no reaccionar», comenta un periodista. «Hubiese sido un hermoso caso para #TheXFiles», señala otro.

Una periodista preguntando a Gillian Anderson si ha hablado del premio con Margaret Thatcher 💀💀💀 #Emmys2021 pic.twitter.com/kJiqwIT1IY — Pedro J. García (@fuertecito) September 20, 2021

Poco después la misma periodista le preguntó a la actriz por qué Estados Unidos está tardando tanto en tener a una gran líder femenina al frente del país, a lo que ella respondió que en el caso de Reino Unido, gracias a Dios, ya habían tenido una muy reciente, en relación a Theresa May, y que más allá del charco la gran lideresa quizás sea Kamala Harris: «Puede que ese sea el próximo paso».