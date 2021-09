The Fugees se reúnen después de 15 años para el aniversario de su disco más exitoso

Los reencuentros musicales están a la orden del día. Después de años separados, cada vez son más los artistas que se vuelven a reunir para subirse a un escenario y recordar el aniversario de los discos más emblemáticos de su carrera. Las Spice Girls o Genesis han sido algunas de las últimas bandas que han decidido volver a verse las caras. Sin embargo, hay una más que ha anunciado un regreso que no nos esperábamos tanto.

The Fugees vuelven a la música después de 15 años separados. Lo hacen para celebrar el 25º aniversario de su álbum más importante y exitoso. The Score fue el segundo y último trabajo del trío estadounidense de rap y hip hop, y ahora la banda volverá a recordarlo en una gira por Estados Unidos, África y Europa.

Con una mezcla de rap y reggae, The Score (1996) marcó un hito en la concepción del hip hop alternativo de la época, se convirtió en un clásico instantáneo gracias a sus versiones de Killing me softly y Ready or not. Lauryn Hill, Wyclef Jean y Pras Michel llegaron a vender más de cinco millones de copias en todo el mundo y triunfó en los Grammy.

Después de la publicación de este disco, el grupo dejó de trabajar en conjunto, y sus integrantes comenzaron con sus respectivas carreras en solitario. En 2005 volvieron a reunirse, lanzando el single Take it easy, llevando a cabo una breve gira después de la cual volvieron a separarse.

Fugees - Killing Me Softly With His Song (Official Video)

Tal y como informa Rolling Stone, la gira comenzará oficialmente en noviembre. The Fugees tocará principalmente en Estados Unidos y luego girará por Francia (París), Inglaterra (Londres), Ghana y Nigeria. El tour se extenderá desde el 2 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

"The Fugees tienen una historia compleja pero impactante. Ni siquiera sabía que el 25 aniversario había llegado hasta que alguien me lo hizo notar. Decidí honrar este importante proyecto, su aniversario y los fans que apreciaron la música creando una plataforma pacífica donde podríamos unirnos, interpretar la música que amamos y dar un ejemplo de reconciliación para el mundo", dijo Hill en un comunicado que recoge Rolling Stone.

Por su parte, Jean agregó: "Mientras celebro 25 años con los Fugees, mi primer recuerdo fue que prometimos, desde el inicio, que no solo haríamos música, sino que seríamos un movimiento. Seríamos una voz para los no escuchados, y en estos tiempos difíciles, estoy agradecido una vez más de que Dios nos haya unido".