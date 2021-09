De Omar Montes, Ana Mena y Maffio a Ed Sheeran: los 40 éxitos que marcan el inicio del otoño

Bad habits, el single de Ed Sheeran, es la canción que marca el tránsito del verano al otoño como número uno de la lista. Es su segunda semana no consecutiva en lo más alto. En el repaso en vídeo que hay sobre estas líneas puedes ver su clip, así como el de las 39 canciones que lo preceden, empezando por el farolillo rojo: Solo, de Omar Montes, Ana Mena y Maffio. Esta colaboración se asoma al abismo de la despedida, aunque ya fue número uno. Conviene resaltar la poderosa entrada de Zzoilo y Aitana al #4 con Mon amour remix (el debut más fuerte de la semana), y la de Camila Cabello al #26 con Don't go yet. La subida más importante es la de The Weeknd con Take my breath, que sube 12 posiciones hasta plantarse en el #11 (en solo dos semanas). Y el récord de permanencia sigue en manos de Álvaro de Luna y Juramento eterno de sal: son ya 35 las semanas en lista (dos de ellas en el primer puesto), y ahora está en el #36.