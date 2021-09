Eros Ramazzotti, Charlie Puth y Selena Gómez, Don Omar y otros que terminaron el verano como Nº1 de LOS40

Septiembre ha sido siempre buena cosecha de éxitos, como podemos comprobar en esta nueva edición de La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola en la que recordamos canciones que fueron número uno de LOS40 en la semana en curso. Como es habitual, Tony Aguilar comienza el repaso el año pasado; en 2020 repetían en lo alto Jason Derulo y Jawsh 685 con Savage love (Laxed siren beat).

En 2016, Charlie Puth y Selena Gómez unieron fueras para grabar una canción preciosa: We don't talk anymore. Llegó a la primera posición el 17 de septiembre de ese año. Y hace diez, en lo alto del podio estaba uno de los primeros himnos del reguetón: Danza kuduro, de Don Omar con Lucenzo.

La sensibilidad de la cantante y pianista Lucie Silvas conquistó la lista el 16 de septiembre de 2006: ese día llegó al número uno su versión de Nothing else matters (recientemente revisada, por cierto, por Miley Cyrus con sus autores originales, Metallica). Silvas convirtió el cañonazo heavy en una dulce balada. Hace veinte años la posición de honor fue ocupada por otra versión, en este caso a cargo de un all star de cantantes femeninas con carácter: Christina Aguilera, Pink, Lil’Kim y Mya. Juntas remozaron el clásico Lady Marmalade, de Labelle, para la banda sonora de Moulin Rouge. Y, para terminar, el número uno por estas fechas en 1996: Estrella gemela, del ídolo italiano Eros Ramazzotti.