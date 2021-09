Uma Thurman habla por primera vez del aborto que tuvo de adolescente: “mi secreto más oscuro”

Uma Thurman ha hablado por primera vez, a sus 51 años, del aborto que tuvo siendo una adolescente. Una historia con "mucho dolor" que consideraba hasta ahora su "secreto más oscuro".

La actriz estadounidense nominada al Óscar reveló este duro episodio en una columna personal que escribió en el medio The Washington Post ayer, 21 de septiembre. La intención de sus palabras es muy clara: compartir su experiencia con todas las mujeres con motivo de la ley contra el aborto que se aprobó en Texas hace tan solo unos días.

Así lo anunció en su cuenta oficial de Instagram: “Comparto mi dolor personal para aguantar la que está cayendo junto a nuestras hijas y hermanas. Estamos juntas en esto”. Esta frase la acompañó de una imagen de su publicación en el Post, la cual lleva como titular "La Ley contra el aborto de Texas supone una crisis de los derechos humanos para las mujeres americanas".

Comienza su artículo haciendo referencia a la responsabilidad que siente por contar su historia ante la "atrocidad" que considera la mencionada ley. A continuación, se sincera sobre lo que ocurrió en el inicio de su carrera: “Al final de mis años de adolescencia, un hombre mucho mayor me dejó embarazada de forma accidental. Vivía con una maleta por Europa, lejos de mi familia, a punto de empezar un trabajo. Lo pasé muy mal pensando qué hacer. Quería quedarme con el bebé pero ¿cómo?”.

Fue en esta ocasión cuando habló de sexo con su familia por primera vez. Tuvo que ser por teléfono debido a la distancia que los separaba: “Jamás habíamos hablado antes sobre sexo, aquella fue la primera vez y fue terrible para todos. Me preguntaron sobre la situación de mi relación, que no era viable, y me advirtieron de la dificultad de criar un bebé yo sola, adolescente. Mi fantasía infantil de maternidad fue corrigiéndose en voz alta mientras sopesaba las respuestas a preguntas muy concretas. Estaba empezando mi carrera, no tenía medios para darle una casa estable, ni siquiera para mí. Como familia decidimos que no podía llevar a cabo el embarazo y llegamos a la decisión de que pararlo era lo correcto. Se me rompió el corazón”.

Una amiga mayor que ella la ayudó, llevándola a su médico de Colonia, al cual recuerda como una de las personas más amables y comprensivas que conoció. El momento del aborto fue terrible: “Me dolió muchísimo, pero no me quejé. Había internalizado tanto la vergüenza que sentí que me merecía ese dolor”

“En esta historia hay mucho dolor. Hasta ahora ha sido mi secreto más oscuro. Tengo 51 años y lo comparto con ustedes desde el hogar en el que he criado a mis tres hijos, que son mi orgullo y mi alegría”, confiesa la actriz. Además, añade que su vida ha sido "extraordinaria", y lanza su apoyo a las mujeres que no piensen igual que ella.

“Les aseguro que nadie se encuentra en esta situación a propósito”. Con esta contundente y a la vez evidente afirmación, la habitual intérprete en las pelis de Quentin Tarantino carga contra los impedimentos que todas las texanas tienen desde el 1 de septiembre para abortar.