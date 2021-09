Karol G estrena nueva canción: Sejodiotó

Me cansé de relaciones

No quiero más prisiones

Por más que me critiquen

Me tiene sin cojones

Papi me puse más mami

Lo sabe Colombia PR y Miami

Que chimba se siente

Hacer el amor con otro

Y que quede entre nosotros

Tú eres mío sin papeles

Y así cero corazones rotos (BIS)

En Miami en una moto

Si el traje se me sube se me vio to

To el día en la Mia

toy bien encendía

Me dejaron solita y se jodio to

Prendo el Ferra y despego de la tierra

Hágame el amor no la guerra

Que en la disco me espera mi perra

Y vamos con la cartera mela

En Miami en una moto

Si el traje se me sube se me vio to

To el día en la Mia

toy bien encendía

Me dejaron solita y se jodio to

Que chimba se siente

Hacer el amor con otro

Y que quede entre nosotros

Tú eres mío sin papeles

Y así cero corazones rotos (BIS)

Vamo a darnos estos tragos hasta el fondo

Si se filtra algún video no les copio

De mi nota No respondo

Este tío no es de España y ta cachondo

Hoy te quiero perrear

Y contigo sudar

No te puedes hoookear

Yo me acabo de dejar

Dicen que el es logo pero eso es mental

El lo hizo primero no se puede quejar

Me cansé de relaciones

No quiero más prisiones

Por más que me critiquen

Me tiene sin cojones

Papi me puse más mami

Lo sabe Colombia PR y Miami

Que chimba se siente

Hacer el amor con otro

Y que quede entre nosotros

Tú eres mío sin papeles

Y así cero corazones rotos (BIS)