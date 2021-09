Los dobles de los reggaetoneros: Maluma, Karol G, Myke Towers, y más

Dicen que todos tenemos un doble perdido en algún rincón del mundo. Una persona casi idéntica con la que nosotros mismos seríamos capaces de confundirnos. ¿Es un espejismo o es la realidad?

Algo parecido les debe ocurrir también a algunos de los artistas urbanos más famosos del panorama. Muchos usuarios se han cruzado con algunos dobles que han causado sensación en las redes sociales y que han confundido a todos. ¿Cómo pueden dos personas parecerse tanto?

En LOS40 Urban hemos recopilado algunos de estos anónimos que guardan un parecido muy razonable con algunos reggaetoneros del panorama. Aunque para gustos los colores, y muchos no consiguen encontrarles aún la similitud. ¿Tú qué opinas?

Karol G

Podríamos decir que fueron separadas al nacer. Victoria es una joven colombiana que ha saltado a la fama en TikTok por su parecido con la famosa intérprete de Bichota. Quizás el peinado ayude bastante, pero no se puede negar que muchos la confundirían con su hermana pequeña.

Maluma

Papi Juancho tiene un doble modelo. Aunque teniendo en cuenta el físico que se gasta el colombiano, no esperábamos menos de su hermano gemelo. Él se apoda a sí mismo Malumita, pero su nombre real es Yoan Curtis. Su parecido (o no) ha generado un sinfín de opiniones en redes sociales. ¿Les encuentras parecido?

Myke Towers

Prepárate para fliparlo porque no vas a recuperarte de ésta. Si pensabas que los dobles de Karol G y Maluma eran los definitivos es porque no habías visto el del intérprete de Almas Gemelas. El hermano gemelo perdido de Myke Towers se llama Alejo Heich y su parecido ha conquistado a los usuarios. Pero eso no es todo. ¡También canta!

Bonus track: Rosalía

Aunque la catalana no es reggaetonera, muchos la incluyen en la escena de música urbana. Por ello también hemos decidido añadir a su doble a esta lista. Su nombre es Clara y como curiosidad es una de las que protagonizan el videoclip de Tú Me Dejaste De Querer de C.Tangana con Niño de Elche y La Húngara.

Y tú, ¿encuentras el parecido entre estos artistas y sus dobles? ¿Cuál es el más razonable? ¿Y el que menos? Recuérdalo siempre: tú también tienes un/a hermano/a gemelo/a en algún rincón del mundo.