Apple TV busca su Óscar con ‘The Tragedy of Macbeth’, lo nuevo de Joel Coen con Denzel Washington

Apple TV ha lanzado el primer tráiler de The Tragedy of Macbeth y, automáticamente, han subido todas las apuestas. La nueva película de Joel Coen, que esta vez dirigirá en solitario sin ayuda ni colaboración alguna de su hermano Ethan, pretende reimaginar la legendaria obra de William Shakespeare y utilizarla como una herramienta de denuncia contra la corrupción moral y política de nuestra época, aunque claramente esté contextualizada en el medievo.

Denzel Washington y Frances McDormand, que solo entre los dos suman seis premios Óscar, se encargarán de dar vida a Lord y Lady Macbeth en una película rodada en blanco y negro y con tono trágico y sobrio que servirá de homenaje tanto a Shakespeare como a Akira Kurosawa, cuya Trono de Sangre, adaptación a su vez de la obra del inglés, es la fuente más clara en la que se ha inspirado Coen para rodar The Tragedy of Macbeth.

Esta arriesgada apuesta de Apple TV por el cine de autor comercial podría reportarle interesantes beneficios en las galas de premios del año que viene. Por el momento, Apple es la compañía en streaming menos influyente del mercado –al menos si la colocamos al lado de Netflix, HBO y Amazon Studios–, a pesar de jugar en la misma liga económica.

The Tragedy of Macbeth | A24 |Tráiler oficial | HD Subtitulado

Para que nos hagamos a la idea: Netflix suma nueve premios Óscar, mientras que Amazon Studios consiguió dos el año pasado y, gracias a Manchester frente al mar, en 2017 fue la primera compañía en conseguir que una película producida por la multinacional ganase dos estatuillas. Ahora le toca el turno a Apple, que en la pasada gala de los Premios de la Academia recibió sus dos primeras nominaciones (mejor animación por Wolfwalkers y mejor sonido por Greyhound y que ahora pretende duplicar o triplicar.

The Tragedy of Macbeth tiene todas las papeletas para convertirse, automáticamente, en una de las nominadas. Es raro que una película de los Coen (o, en este caso, de Coen, en singular) no acabe en los Óscar. Pero es que no solo está su peculiar revisión de Macbeth: Apple tiene en marcha en biopic sobre Napoleón que prepara Ridley Scott; Finch, la nueva cinta de ciencia-ficción protagonizada por Tom Hanks y la esperada The Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Las apuestas, definitivamente, están muy altas.

The Tragedy of Macbeth se estrenará en el Festival de Cine de Nueva York este septiembre y llegará a los cines de España a finales de 2021, probablemente en diciembre. Luego formará a formar parte del catálogo de Apple TV. La cinta está protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand en colaboración con Harry Melling (Harry Potter), Brendan Gleeson (Cold Mountain), Corey Hawkins (En un barrio de Nueva York) y Ralph Ineson (Juego de Tronos)