Bruce Springsteen cumple 72 años: estos son sus 10 mejores momentos en directo hasta ahora

Hoy, 23 de septiembre, El Jefe de todo aquel que ame la música está de cumpleaños. Bruce Springsteen cumple 72 años este 2021, una cifra que para nada le impide seguir haciendo lo que más le gusta. Más bien, todo lo contrario. Él fue el encargado de inaugurar el regreso de los musicales a Broadway este verano con su show, en 2020 sacó el álbum Letter to You y la última vez que lo vimos fue en el homenaje a las víctimas del 11S, en el año que se cumplieron 20 años de la tragedia.

En este día tan especial, era imprescindible hacer una celebración a la altura de una leyenda viva como él. Así que, y sin más dilación, aquí va un repaso de sus 10 mejores momentos en directo hasta ahora, acompañado de su E Street Band capitaneada por Little Steven y artistas tan emblemáticos como Chuck Berry, John Fogerty o Sting.

Sting, Bruce Springsteen - Every Breath You Take

¡Pelos de punta! Bruce deja su voz rasgada de lado en el inicio de la canción, pero cuando la saca... Sting y el Jefe hacen uno de los mejores Every Breath You Take que se hayan visto en directo. Es realmente emocionante ver al líder de The Police con su "amigo" (con esa palabra se refiere a él) agarrado del hombro.

Sting, Bruce Springsteen - Every Breath You Take (Live)

Chuck Berry, Bruce Springsteen - Johnny B. Goode

¡El padre del Rock n' Roll! Chuck Berry se lleva todo el protagonismo en Cleveland, Ohio en 1995 cuando hace sonar en su guitarra Johnny B. Goode. La mirada de Bruce a uno de sus ídolos durante la actuación no tiene precio.

Chuck Berry With Bruce Springsteen & The E Street Band - Johnny B. Goode

John Fogerty, Bruce Springsteen - Fortunate Son

El concierto del 25º aniversario del Rock and Roll Hall of Fame albergó colaboraciones que permanecerán imborrables en la historia de la música. Una de ellas fue esta, en la que John Fogerty, inconfundible líder de la Creedence Clearwater Revival, interpretó con el cumpleañero Fortunate Son.

Bruce Springsteen w. John Fogerty - Fortunate Son - Madison Square Garden, NYC - 2009/10/29&30

U2, Bruce Springsteen - Stand By Me

Es la pieza audiovisual más rara de la lista, y también la que tiene peor calidad. No obstante, era imprescindible incluir un extracto de la gira de U2 de 1987 en la que Bono se había roto un brazo y necesitaba a alguien que le ayudara a tocar su guitarra. Seguro que adivináis a quién llamó, ¿verdad?

U2 - Stand By Me ft. Bruce Springsteen

Bob Seger, Bruce Springsteen - Old Time Rock n' Roll

Es una de las caras más sonrientes de la música estadounidense y aquí hace gala de ello. Bob Seger es una auténtica leyenda que disfruta como nadie en el escenario. Pocos mejores que él para celebrar las 72 castañas que le caen a Springsteen, recordando el día en el que interpretaron Old Time Rock n' Roll.

Bruce Springsteen & Bob Seger | Old Time Rock & Roll - New York - 01/12/2011 (Multicam/Dubbed)

Eddie Vedder, Tom Morello, Bruce Springsteen - Highway to Hell

Si alguien nos dice "rock y Australia", ¿en qué pensamos? Evidentemente, nos viene a la mente una de las bandas más grandes de todos los tiempos: AC/DC. Eso mismo le sucedió a Bruce cuando se pasó por Brisbane en 2014 y lo llevó a la práctica. Y por si fuera poco, llamó a dos amigos para que le echaran una mano: Eddie Vedder, alma de Pearl Jam, y Tom Morello, guitarrista de bandas como Rage Against the Machine.

Highway to Hell - Bruce Springsteen (w Eddie Vedder & Tom Morello) - Brisbane Ent Centre - 26-2-2014

Dave Grohl, Zack Brown, Bruce Springsteen - Fortunate Son

Repetimos canción, pero cambiamos a los acompañantes. Dave Grohl, carismático frontman de Foo Fighters y batería de Nirvana, y Zack Brown invitaron al Jefe a tocar este himno antibélico de 1969.

Springsteen, Grohl, Brown - Fortunate Son

Bruce Springsteen, E Street Band - Superbowl 2009 Halftime Show

Un Bruce pletórico desató la locura en el concierto del intermedio de la Superbowl XLIII, en 2009. Una actuación de 12 minutos con temas tan gloriosos como Born to Run o Glory Days. Además, también apareció un coro gospel y no faltaron los fuegos artificiales en el estadio del que no querían despedirse. ¡Tuvo que salir un árbitro a echar al Jefe, Little Steven y compañía!

Superbowl XLIII Halftime Show 2009 Bruce Springsteen Full HD

Bruce Springsteen, E Street Band - Twist and Shout/La Bamba

Las fiestas que Springsteen y la E Street Band montan cada vez que se suben a un escenario son memorables. Buena prueba de ello es este popurrí que hicieron de dos canciones que todos conocemos: Twist and Shout y La Bamba. Miles de personas botando al unísono en un ambiente inmejorable. ¿Existe alguien más que sea capaz de conseguir este buen rollo?

Bruce Springsteen - Twist & Shout / La Bamba (Live)

Bruce Springsteen, E Street Band - Born to Run (Barcelona, 2002)

Es complicado elegir la mejor actuación de Born to Run. Probablemente, no existe. Cada una es única, y cada persona que tiene el placer de vivirlo lo siente de una manera diferente. Nosotros hemos elegido, por ponerle (otro) acento español, la del concierto en Barcelona en 2002. El Palau Sant Jordi vivió aquel 16 de octubre un día inolvidable.

Bruce Springsteen & The E Street Band - Born to Run (Live In Barcelona)

Aquel concierto siguió con temas como Born in the USA o Thunder Road. Nuestro repaso, si embargo, termina aquí: con su canción más emblemática y una de las más grandes jamás escritas. ¡Felicidades, Bruce!