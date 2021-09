Integrantes de EXO, INFINITE y B.A.P protagonizan un nuevo show musical militar en Corea

Los artistas de K-Pop o idols han demostrado que no solo subirse a un escenario para interpretar sus temas es lo suyo. Para muchos, el mundo de la interpretación se ha convertido en otra de sus grandes pasiones.

Esto es lo que les ha ocurrido a Chanyeol, integrante de EXO, Kim Myung Soo, miembro de INFINITE, y Daehyun de B.A.P. Van a llevar su talento al show musical Meissa's Song, cuya temática estará relacionada con el ámbito militar.

Según informa Soompi, representarán la historia de dos naciones con culturas diferentes. Por un lado está Kamur, un país ficticio en una guerra civil. Por otro se encuentra Corea, país que alberga audiciones de K-Pop. Chanyeol se pondrá en el papel de Raman, nacido y crecido en Kamur que llega a Corea para cumplir su sueño y participar en una audición. También quiere buscar al soldado Meissa, quien le dio esperanzas para perseguir este sueño.

Gracias a miembros de la tropa Gaon de las fuerzas de la paz de la ONU, Raman conoce la cultura coreana y habla su idioma con mucha fluidez.

Por su parte, Kim Myung Soo y Daehyun se pondrán en el papel de Yeon Joon Seok en distintas etapas de su vida. Este presonaje marcha a Kamur después de ofrecerse como voluntario. Nunca ha tenido ningún sueño especial o meta en la vida, así que siempre se ha conformado con los que sus padres querían que cumpliese. Pero su experiencia en Kamur le transforma.

Otro actor que formará parte del musical es Moon Yong Suk, que se pondrá en el papel de Yoon Seon Ho. Se encargará de intentar cumplir su sueño de conseguir la paz mundial y ayudar a las personas durante su trabajo en la ONU. Él es el que propone a Yeon Joon Soek que vayan juntos a Kamur como voluntarios.

Y es que aunque estos idols sean los que se pongan en el papel de miembros de militares, también habrá actores de las fuerzas armadas que muestren su talento en el canto y baile a los espectadores. Meissa's Song se estrenará el 15 de octubre y se retransmitirá desde ese mismo día hasta el 17 de octubre.

Lo cierto es que no es la primera vez que algunos de estos idols se atreven a participar en un musical. Chanyeol ya lo hizo en The Box, mientras que Kim Myung Soo, en Meow, the Secret Boy. No hay retos imposibles para ellos.