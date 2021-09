Shawn Mendes publica las fechas de su gira ‘Wonder: The World Tour’ 2022

Si hace unos días Shawn Mendes advertía que se iba a pasar el 2022 sobre un escenario, ahora sus fans han podido conocer cuáles exactamente pisará. Oficialmente, el Wonder: The World Tour llevará al canadiense a los escenarios de todo el mundo.

Así lo ha anunciado la cuenta ShawnAccess, que acerca todo tipo de información relacionada con el artista a sus fans. A través de unos carteles de lo más retro, ha ido publicando una a una las ciudades que disfrutarán de la música de Mendes en directo.

Estas son las fechas de Wonder: The World Tour (y sí, ¡España está incluida!):

14/3 - Copenhague (Dinamarca)

16/3 - Estocolmo (Suecia)

18/3 Oslo (Noruega)

21/3 - Hamburgo (Alemania)

24/3 - Cracovia (Polonia)

28/3 - Viena (Austria)

30/3 - Budapest (Hungría)

2/4 - Bolonia (Italia)

4/4 - Múnich (Alemania)

6/4 - Berlín (Alemania)

7/4 - Colonia (Alemania)

9/4 - Mannheim (Alemania)

11/4 - Praga (República Checa)

14/4 - Antwerp (Bélgica)

17/4 - Ámsterdam (Holanda)

21/4 - Londres (Reino Unido)

27/4 - Birmingham (Reino Unido)

29/4 - Glasgow (Reino Unido)

2/5 - Sheffield (Reino Unido)

4/5 - Manchester (Reino Unido)

7/5 - París (Francia)

10/5 - Zúrich (Suiza)

12/5 - Burdeos (Francia)

14/5 - Barcelona (España)

18/5 - Lisboa (Portugal)

20/5 - Madrid (España)

27/6 - Portland, Oregón (EEUU)

28/6 - Seattle, Washington (EEUU)

30/6 - Sacramento, California (EEUU)

2/7 - Vancouver, Columbia Británica (Canadá)

5/7 - Edmonton, Alberta (Canadá)

9/7 - St. Paul, Minesota (EEUU)

12/7 - Milwaukee, Wisconsin (EEUU)

15/7 - Rosemont, Illinois (EEUU)

19/7 - Cleveland, Ohio (EEUU)

20/7 - Pittsburgh, Pensilvania (EEUU)

22/7 - Charlotte, Carolina del Norte (EEUU)

23/7 - Raleigh, Carolina del Norte (EEUU)

¡Así es! Shawn Mendes pisará España los próximos 14 y 20 de mayo para ofrecer su música en directo. Una noticia que sin duda ha sido celebrada por todos los seguidores de nuestro país, que han tenido que hacer frente a una larga espera para poder volver a disfrutar de su música en directo.

Shawn se prepara así para presentar su último disco Wonder en directo. ¿Quién sabe? Quizás sus conciertos cuenten con alguna sorpresa y acabe invitando a Camilo para interpretar juntos el remix de KESI. De momento tendremos que esperar para saberlo.

De momento también se desconocen más detalles sobre las entradas, pero estaremos atentos para añadir cualquier novedad a este artículo. Así que te invitamos a permanecer muy atento/a y así no perderte la última hora del tan esperado tour de Shawn Mendes. Y tú, ¿estás listo/a para darlo todo con temas como Summer Of Love, KESI, Higher o Wonder? ¡Vuelve Shawn Mendes!