Elton John y Charlie Puth lanzan su sorprendente colaboración: ‘After All’

Elton John está viviendo su mejor momento artístico en muchos años. La leyenda del pop se ha pasado el confinamiento de 2020 grabando canciones con artistas de todos los estilos y generaciones. Todo este material será lo que encontraremos en su nuevo álbum: The Lockdown Sessions.

Tras dejarnos sin aliento con los temas con Dua Lipa (Cold Heart), Lil Nas X (One of Me, incluido en Montero) y Miley Cyrus (Nothing Else Matters, de Metallica), nos llega su sorprendente colaboración con Charlie Puth.

Su nombre es After All, y se trata de una balada en la que únicamente participan Elton y Charlie. El autor de Rocket Man habla maravillas del proceso de creación: "estábamos en el estudio, solos los dos. Tiene un pequeño set montado en casa con su teclado y sintetizadores. Toqué el piano eléctrico y de hecho escribí la canción hasta el final, y luego Charlie escribió la letra bastante rápido. Tuvimos una química increíble en el estudio".

A falta de videoclip, este es el audio oficial de After All:

After All

Elton y Charlie se conocieron en un encuentro casual en un restaurante de Los Ángeles en marzo de 2020. Tras coincidir en el programa Apple Music Rocket Hour, ambos entablaron una conversación y descubrieron que vivían cerca el uno del otro. A medida que la pandemia comenzó a afianzarse, Charlie invitó a Elton a su casa y lo demás es historia.

Hablando de la colaboración, Elton se ha deshecho en elogios hacia Charlie, considerándolo ya un gran amigo: 'Charlie es un músico increíble; conectamos a la primera. Se ha convertido en un amigo y en amigo de la familia. Nuestros hijos lo aman y él a ellos. Realmente, me he acercado mucho más a todos con los que he trabajado en The Lockdown Sessions; es bastante sorprendente.

Charlie Puth, por su parte, ve a Elton como un auténtico ídolo: "Como compositor, he admirado y admiro a Elton John durante toda mi vida. Es realmente increíble cómo las melodías y los acordes parecen llegar a él instantáneamente cada vez que se sienta a tocar el piano. Pude presenciar eso de primera mano cuando nos juntamos con esta canción. Es un primera clase y la verdadera definición de un genio musical. Ser parte de su viaje musical es un sueño hecho realidad".

The Lockdown Sessions llegará a las tiendas de discos en menos de un mes, concretamente el 22 de octubre de este 2021.