‘Cry Macho’, ‘Maixabel’ y ‘Respect’ llegan a los cines: ¿Qué puedes ver el fin de semana?

Con el frío y la eliminación de las restricciones de aforo uno de los planes ideales para el fin de semana es llenar las salas de cine. Y, como septiembre y octubre están siendo los meses de mayor actividad en cartelera, tan solo podemos recomendaros que os pongáis al día con los grandes estrenos –entre ellos la fantástica Dune, que sigue arrasando en taquilla por segunda semana consecutiva– y que llevéis al día todos los que vienen para que no os perdáis ninguno.

Entre las nuevas películas que aterrizan en las carteleras españolas se encuentre la esperada Cry Macho de Clint Eastwood. El realizador más veterano de Hollywood tira de una narrativa convencional para rodar una historia sobre los prejuicios raciales y 'qué es ser hombre'. Frente a él se planta Icíar Bollaín y su Maixabel: drama basado en hechos reales sobre el terrorismo etarra protagonizado por Luis Tosar y Blanca Portillo. Además, llegan a las salas del biopic sobre Aretha Franklin, Respect, y la cinta de terror No respires 2.

Cry Macho

CRY MACHO – Trailer Oficial

La edad no ha parado nunca a Clint Eastwood, uno de los actores y directores más prolíficos de Hollywood. A sus 91 años ha vuelto a romper esquemas con Cry Macho, su nueva película, de la que ya tenemos primer tráiler: una road movie que revisiona el mito del héroe, el concepto de masculinidad y el cambio generacional. Como buen heredero de esa "vieja escuela" de cineastas indomables y sui generis que se criaron en el western, Eastwood está obsesionado con el paso del tiempo. En Cry Macho vuelve la vista atrás, como hicieron otras leyendas del celuloide en su etapa de madurez (véase el ejemplo de John Huston en Dublineses o de Martin Scorsese con Silencio), para explorar temas universales que tienen que ver con la condición humana: la vejez,e l paso del tiempo, la aceptación de uno mismo y del destino.

Maixabel

Maixabel | Tráiler Oficial | 24 de septiembre en cines

Tras el fenómeno Patria de Fernando Aramburu adaptado magistralmente por HBO llega Maixabel. La particular visión de Icíar Bollaín sigue la historia real de Maixabel Lasa, una mujer que en el año 2000 pierde a su marido, Juan María Jáuregui, tras ser brutalmente asesinado por la banda terrorista ETA. Años después del trágico crimen, el asesino de su marido decide ponerse en contacto con ella para tender puentes y diálogos. Blanca Portillo y Luis Tosar son los protagonistas de esta intensa cinta que se estrenó oficialmente en el Festival de San Sebastián y que hoy llega a las salas de cine de toda España.

Respect

RESPECT - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

En 20 años Jennifer Hudson ha pasado de ser una desconocida finalista de American Idol a aparecer en algunas de las películas musicales más vibrantes y reveladoras. Entre ellas se encuentra Respect, la adaptación biográfica de la vida y obra de Aretha Franklin, la también conocida como Reina del Soul, autora de temas tan imperecederos y hoy ya nostálgicos como I Say a Little Prayer, Think, Chain of Fools o la propia Respect que da título a la película. La cineasta Liesl Tommy (La señora Fletcher) ha querido ser lo más fiel posible a la figura de Lady Soul y ha creado en torno a ella una historia de autosuperación, empoderamiento negro y feminismo sin sacrificar en ningún momento un ápice de realismo sobre la vida y obra de Franklin.

No respires 2

NO RESPIRES 2. Tráiler oficial HD en español. En cines 24 de septiembre.

La continuación de la popular y terrorífica cinta de terror protagonizada por Stephen Lang (Avatar). Un grupo de chavales se adentra en una casa a robar. Lo que no saben es que dentro habita un sanguinario asesino que no dudará en acabar con ellos de la forma más cruel. Después de los acontecimientos vistos en su predecesora, el pasado del psycho killer Norman Nordstrom volverá para acecharle. Un cruento slasher que no dejará indiferente a los fanáticos del cine de terror extremo.