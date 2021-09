Rodo Sayagues y Fede Álvarez reivindican al antivillano: “Olvidamos que Hércules mató a su mujer e hijo”

Rodo Sayagues y Fede Álvarez son el tándem perfecto desde hace 12 años. Son de los pocos uruguayos que se codean con lo mejor de Hollywood y que pueden decir, con cierta tranquilidad, que dan rienda suelta a su creatividad salvaje sin demasiadas imposiciones. De hecho, aunque el nombre de Álvarez suele lucir más en los títulos de sus películas –Posesión Infernal, No respires–, Sayagues siempre ha estado involucrado en sus proyectos. Ambos son inseparables a la hora de escribir.

En No respires 2, la esperada secuela de aquel thriller de terror sobre un grupo de chavales que se meten a robar en la casa del ciego equivocado, Fede Álvarez cuelga la claqueta y le cede el testigo a Rodo Sayagues. «Cuando a un productor de la película le dijimos que Rodo la dirigiría, él me contestó: 'Ten en cuenta que vas a ganar un director pero perder un amigo'», explica Álvarez entre carcajadas. «Por suerte no fue así». Precisamente cambiar las tornas es lo que les ha permitido expandir su universo creativo.

¿Cómo ha afectado positivamente ese cambio de roles? Y con positivamente no me refiero a que sea ni mejor ni peor, sino a cómo ha evolucionado creativamente la historia.

Rodo Sayagues (RS): Bueno, creo es muy temprano como para hacer lecturas, pero lo que te puedo decir, a nivel personal, es que mi experiencia con Fede siempre había sido de escribir con él y luego sentarme en mi casa a esperar a que él volviera con una película. Y ahora que las cosas son al revés tengo un entendimiento mucho mayor de lo difícil que es el trabajo de Fede (risas). Volví y sentía que volvía de la guerra. Le dije: 'Ahora entiendo lo que haces'. Esa es la primera conclusión.

Mucha gente no ha visto la anterior película o no sabe demasiado bien qué esperar de una secuela. ¿Cuáles son los nuevos elementos, las nuevas líneas narrativas que va a encontrar la gente en No Respires 2?

Fede Álvarez (FA): Básicamente la primera historia trata sobre un personaje, la del ciego, que se sale con la suya de alguna manera. Hace cosas siniestras y terribles pero no se hace realmente justicia con él. Es un villano que se sale con la suya y nos parecía interesante crear una historia para una segunda parte para ver qué ocurre con esa persona, si él va a aceptar quién es realmente, porque en la primera él niega ser el malo, se ve como el héroe. Nos daba curiosidad ver si eso iba a cambiar. Y para eso teníamos que contar una historia donde lo forzáramos a tener que enfrentarse a sí mismo. En esta segunda parte le damos lo que siempre buscó: una familia. Pero evidentemente los hechos de la película van a amenazar esa familia de nuevo. Se van a ver ciertas verdades que le obligarán a mostrarse tal como es.

Algo muy interesante que hacéis es que humanizáis esa figura del asesino que vimos en la primera parte. No es que justifique sus actos, pero sí que explica cuáles son los motivos que se esconden detrás de esos actos. ¿Creéis que Norman tiene algo de antihéroe o de mártir o no debemos entenderlo así?

RS: A nosotros nos gusta verlo como un antivillano. Es un villano que no quiere actuar. Un antihéroe tiene la naturaleza del héroe pero no quiere actuar ni involucrarse. Esto es igual: es una figura oscura que prefiere no tener que manifestar su oscuridad y su violencia. Preferiría estar tranquilo y no tener que ser un villano, pero los hechos y el contexto lo empujan a actuar. Tiene esa naturaleza pero preferiría no tener que sacarla y actuar en consecuencia. Hollywood nos ha acostumbrado mucho a diseccionar la realidad en esos dos campos, villano y héroe, una cosa muy binaria, pero a nosotros nos gusta pensar en un personaje que atraviesa un camino determinado y llega a tener un entendimiento de las cosas que ha hecho y de su naturaleza. Hablando con Stephen Lang hablábamos del concepto del héroe: está malinterpretada la idea de héroe hoy en día que la gente no se acuerda de Hércules comienza su viaje matando a su mujer y a su hijo. ¿Héroe es noble o bueno? Significa que es el protagonista de un cuento que va a revelar algo sobre la naturaleza humana.

Fede Álvarez (izq) y Rodo Sayagues (der) en 2017 / Getty Images / Jody Cortes

Cuando haces un slasher supongo que existes el peso de que antes de tu película hay muchísimas películas del mismo género y es fácil repetirse y difícil ser original. Imagino que existe también un proceso creativo muy complejo a la hora de plantear las tramas y a la hora de innovar con las escenas de violencia. ¿Qué es la cosa más bestia que se os ha ocurrido y que no habéis llevado a la pantalla?

FA: Hay muchas cosas que no llevamos. Las guardamos para la siguiente película (risas). Las cosas escalan, suben y bajan, depende del tipo de película que hacemos. En Posesión Infernal claramente éramos más jóvenes y pensábamos poner las cosas más demenciales que se nos ocurrieron. La historia se prestaba a ello. En No respires dimos un paso atrás y la pensamos en un nivel más psicológico porque pasar no pasa tanto, es más las cosas que se sugieren, que están por pasar, lo que alguien quiere hacerle a alguien, pero nunca de hecho vemos demasiado. Y como está dirigida por Rodo creo que se huele una mezcla más de Posesión Infernal y No respires, donde tiene un poco de los elementos de las dos, empiezan a pasar cosas más gráficas en la película. Pero todo dependerá de lo que nos premita hacer la próxima película.

No Respires 2 está disponible en cines desde el 24 de septiembre de 2021. La película la dirige Rodo Sayagues de un guion elaborado por él y Fede Álvarez. El protagonista es Stephen Lang (Avatar) y la cinta es una secuela directa de No Respires (2016)