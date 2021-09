Greeicy explica el motivo por el que no le dejaron ir a los Billboard Latinos y tiene que ver con España

Greeicy todavía tiene como foto de perfil de su Instagram una imagen suya con Alejandro Sanz con el que ha lanzado su última colaboración haciendo realidad un viejo sueño. Eso le ha llevado a visitar España en los últimos días. Un viaje que ha tenido consecuencias y no todas buenas.

Tras pasar por España su próximo destino era Miami para participar en los Premios Billboard Latinos. Era la encargada de entregar un premio e iba a ir con su chico, Mike Bahía. Tenía muchas ganas y estaba completamente preparada para pasar una semana de experiencias relacionadas con la música latina. Pero su gozo en un pozo. No le dejaron ir y ella misma lo ha contado en sus redes.

“Tenía un viaje, iba a ir a los Billboard, tenía una conferencia, una invitación súper linda junto a Mike con los Billboards, íbamos a estar en los premios, iba a presentar, mejor dicho, esta semana iba a ser productiva y llegué al aeropuerto y me bajaron del avión”, explicó sobre por qué no pudo llegar a Miami.

Su viaje a España el culpable

Luego tuvo que matizar sus palabras, porque realmente no es que la bajaran del avión, sino que no la dejaron subir. “No me bajaron del avión, pero no me dejaron entrar”, confirmó. Y había una razón para eso.

“Yo no tenía presente que, como había estado en España, para ir a Estados Unidos no puedes haber estado en Europa. Tenía que haber estado mínimo 15 días fuera de Europa para poder viajar, entonces no pude ir a ver a mi chico, que además no veo a Mike hace mucho tiempo”, añadió para dejar claro el porqué de su ausencia en la gala.

“Me dejaron con las uñas, el peinado y la ropa lista”, terminó diciendo. Y con su chico en Miami echándola de menos: “Agradecido en #LatinMusicWeek @billboardlatin 🙏🏻 gracias por hacernos sentir en casa! Y tu bella cómo siempre compañera @greeicy TE EXTRAÑO 🙏🏻❤️”.

Ella no podía más que gritar lo mucho que le quiere: “Te amooooooooo🦋”.