Lérica nos habla de su ‘Cocoterapia’ y de la lista de colaboraciones que tienen “en espera”

Si hay artistas orgullosos de sus raíces esos son los chicos de Lérica. Juan Carlos y Tony han demostrado que Cádiz late en su corazón a través del lanzamiento de Cocoterapia, donde no solo hacen referencia a la provincia andaluza, sino que también traen los sonidos que llenaron sus infancias.

La guitarra española y los cajones se fusionan con los sonidos urbanos en este álbum que reúne algunos temas inéditos con otros con los que ya lo hemos dado todo. Por supuesto, cargados del buen rollo y la energía positiva que los caracterizan. Hamaca, El Otro, Hijos Contigo y Flamenkito son solo algunos de los hits que hemos escuchado y que han dado vida a este proyecto.

Para celebrar el lanzamiento de este repertorio de 14 temas, el dúo gaditano ha charlado con nosotros. Eso sí, no solo Cocoterapia se ha convertido en el tema protagonista, ya que también han mencionado la lista de colaboraciones que tienen preparada para el siguiente capítulo de su carrera.

Pregunta (P): ¿Cómo surge el título de Cocoterapia?

Respuesta (R): (Tony) Nosotros en verdad queríamos transmitir con el disco que fuese como una terapia mental, una evasión a todos los problemas. Por eso Cocoterapia es como terapia para el coco, para la mente. Son 14 canciones. Cada canción tiene su propio vídeo y la verdad que están cargadas de buen rollo, de buena energía. Es un disco muy completo porque hay algunas baladas también. Nos hemos permitido experimentar dentro del sonido y hacer cosas que antes no habíamos hecho nunca, como, por ejemplo, probar con percusiones más trap o sonidos más oscuros. Pero lo hemos pasado súper bien. Hemos disfrutado un montón del proceso creativo y nos lo hemos pasado muy bien. Ojalá que a la gente le encante.

P: ¿La idea de hacer un disco estaba desde el principio o ha surgido cuando ya teníais las canciones?

R: (Juan Carlos) Venía ya de anticipo. Ya veníamos con la idea de crear un disco. Empezamos a soltar single a single para ir trabajando en las redes, streaming, etc. y ya después reagrupamos las canciones que más feedback habían tenido y las metimos todas en el álbum.

P: Hay varias colaboraciones. ¿Hay alguna que se haya quedado fuera o que os hubiese gustado grabar y que formase parte?

R: (Tony) Lo que está claro es que a nosotros nos encanta tanto colaborar... Es verdad que en este disco hemos sentido que no se nos ha quedado nada por hacer, y eso es una cosa que nos hace sentir muy bien. Sí es verdad que siempre uno se queda con las ganas y tiene la perspectiva de colaborar con mucha más gente. Todavía nos queda una larga lista de espera de muchas colaboraciones que queremos hacer, como por ejemplo, no sé, Sebastián Yatra siempre es un artista que nos ha encantado, Luis Fonsi también. A lo mejor para el siguiente disco cae alguna sorpresa de esas también.

(Juan Carlos) Sí que es verdad que cuando empezamos a trabajar en el álbum y ya le estábamos dando forma a todos los temas que iban a ir, como teníamos tiempo para pensar, decíamos 'mira nos falta una balada de corte tal, nos falta experimentar aquí con un sonido distinto para que también sea un disco versátil y tenga de todo', y nos dio tiempo a eso, a trabajar muy en profundidad en lo que queríamos exactamente y por eso no nos ha quedado nada fuera del álbum. Incluso había una canción muy especial en la que habíamos trabajado, que tiene recorrido detrás porque habíamos estado trabajando para Alejandro Sanz. Fue una canción a la que le pusimos tanto cariño que al final decidimos ponerla como el número uno del álbum, por lo que expresa la canción. Al fin y al cabo te abre y te lleva a lo que te va a contar el disco. Suena el mar, te compara cosas con Cádiz, nosotros somos gaditanos... Y ya te digo, es un disco que sentimos que está completo.

Lérica: "En este disco hemos sentido que no se nos ha quedado nada por hacer" / Foto cedida por Artist Publicist

P: ¿Cuál de todas es la canción que más problemas os ocasionó?

R: (Juan Carlos) Yo creo que con ninguna ha habido ningún problema, ¿no?

(Tony) Es que, ¿sabes qué pasa? Que siempre se dan vueltas a todo. Nosotros para hacer el disco nos hemos pegado un año o así, por eso mismo, porque siempre se le dan vueltas. Desde que tú tienes la canción compuesta con la guitarra hasta que pasa el proceso de la producción, pasa el proceso de la mezcla, el máster, que todo el mundo quede contento con todo… así con 14 canciones, imagínate. Las colaboraciones también cuesta cerrarlas porque cada artista tiene su agenda y por logística a veces es complicado cerrar las cosas. Cuando sacas el disco sientes como que es una liberación, un parto en toda regla.

(Juan Carlos) Cuando tienes un repertorio tan amplio y estás viendo que el disco está ya completo, sí que te comes la cabeza a la hora de pensar qué va a salir. Porque, por ejemplo, Me Gustan Todas la queríamos anticipar mucho antes en el repertorio para sacarla como single pero después vinieron otras canciones como El Otro que veíamos que tenía mucho más jugo. Estaban Danny Romero, Keen Levy, sonaba fresca, como el sonido de Lérica.

P: Escuchamos ese sonido urbano aflamencado que os caracteriza, pero antes no nos teníais muy acostumbrados a él. ¿Cómo surge vuestro cambio de sonido?

R: (Juan Carlos) Yo creo que lo importante en todo esto no es solo que creas en tu proyecto, sino también rodearte de personas que sepan cómo enfocarte, y llegó un punto de nuestra carrera en el que nos rodeamos de un manager adecuado, de un equipo adecuado que también te da las pautas necesarias para tú saber para dónde encaminarte. Estuvimos trabajando mucho en la identidad del grupo y cuando te sientas y tienes la tranquilidad mental de pensar en todo en lo que quieres conseguir, te das cuenta y piensas: 'tío, ¿tu verdad cuál es?'. Tu verdad es que somos dos gaditanos, somos dos chavales, no somos de barrio, no somos reggaetoneros, cantamos pop con toques urbano-flamenco. La realidad es que él tiene su pasado de Menuda Noche, yo mi pasado de tal y somos tíos muy llanos. Entonces te das cuenta de que la realidad es esto. La esencia de Lérica, la realidad de donde venimos. Nunca faltarán un cajón, la guitarrita flamenca, y eso es lo que nos hemos dado cuenta. Lo importante que era ser nosotros mismos.

Cuando sacas el disco sientes como que es una liberación, un parto en toda regla.

P: Sobre la portada. ¿Cómo surge la idea?

R: (Tony) Pues fíjate, con el tema del diseño sí que es verdad que dimos vueltas con el equipo creativo y tal. Lo que pasa siempre es que cuando tienes una idea en la cabeza muy concreta, cuesta mucho transmitírsela a la persona para que lo represente tal cual, y nosotros queríamos con la portada transmitir eso, un atardecer en una playa de Cádiz y que los colores fuesen así como muy tierra, otoñales. Es verdad que ahí dimos un poquito de vueltas de más. Al final cuando vimos el disco en físico y vimos cómo había quedado todo nos emocionamos un montón. Al final quedó brutal.

(Juan Carlos) Al principio, lo que queríamos buscar era algo más retro y después nos dimos cuenta de que queríamos algo más orgánico. Cuando empiezas a trabajar con un diseñador y te muestra la idea plasmada, dices 'quizás yo es que no me veo aquí, quizás yo es que…'. De hecho, tú ves la portada y no hay un título que tape la imagen ni que ponga Cocoterapia en grande. Tú ves el título en pequeñito abajo para que nada manche lo orgánica que es la imagen de lo que somos. Un atardecer, en la playa de Cádiz en otoño.

Portada de 'Cocoterapia', el disco de Lérica / Foto promocional

P: ¿Cuál es la joya de Cocoterapia?

R: (Tony) Yo creo que como reto, por habernos reinvitendado como artistas, canciones como, por ejemplo, Me Gustan Todas o Cindy o Por Un Polvo, son canciones en las que hemos dado una vuelta de tuerca al sonido y hemos intentado experimentar un poco. Me quedaría con esas tres. Pero la más especial del disco yo creo que es De Verdad De La Buena porque es la que más representa de donde venimos. Es una canción que habla de Cádiz, que tiene muchos tintes flamencos, y de hecho cuando empiece la nueva gira nos encantaría empezar con esa canción como de intro. Representa muy bien lo que somos y es la más especial del álbum.

(Juan Carlos) Dentro del álbum me quedaría con Hamaca por lo que ha supuesto en toda esta gira de verano. Ver a la gente cantarla en el escenario... A veces vives en una realidad virtual de solo ver el streaming, pero cuando te enfrentas a ver a gente en directo sabes verdaderamente si está pegada la canción en la calle o no y te das cuenta de lo que funciona un tema o no. Hamaca, yo creo, que por lo que ha supuesto este verano, es como que representa lo que viene siendo el álbum. De hecho en la portada te ves una hamaca de la que se suelen utilizar en la playa y yo creo que también recoge muy bien la esencia de lo que somos.

P: De hecho, en una entrevista que os hice hace unos meses, me contábais cómo el videoclip de Hamaca se grabó en Filomena. Así que la creación de esta canción ha sido toda una montaña rusa de emociones.

R: (Juan Carlos) Te dice que es todo de verano pero la hemos grabado en Filomena y a la vez está incluida en un disco otoñal.

P: Contadme sobre esa gira. ¿Qué podemos esperar de Lérica en el escenario?

R: (Juan Carlos) Ahora dentro de los espectáculos tenemos varios conciertos ya cerrados de cara al otoño. Vamos a estar en la sala Kaya de aquí de Madrid el 16 de octubre. Justo mañana estamos en San Lúcar de Barrameda. El día 2 vamos en los Billboard, que se celebran en Sevilla, se lo traen a España por primera vez. Dentro del repertorio, lo que vamos a intentar es llevar el sonido a lo más orgánico posible en el sentido de empezar con una guitarrita española que marque muy bien la intro del concierto, que se meta directamente con De verdad De La Buena, que haga una intro bastante curiosa. Incluiremos El Otro y alguna que otra canción del álbum que haga un buen setlist y que se vea la Cocoterapia encima del escenario.

P: ¿Ya habéis pensado en el siguiente capítulo después de Cocoterapia?

R: (Tony) Nosotros siempre. Siempre vamos 23 pasos por delante. Después del disco ya tenemos canciones para otro disco más. Porque durante la pandemia hemos compuesto muchísimo y este verano, a pesar de que hemos tenido muchos conciertos, también hemos sacado nuestros ratos para componer. Tenemos ahí varias demos ya en las que estamos trabajando y ya te digo, después del disco vienen muchas canciones, colaboraciones, quizás venga otro EP... En fin, hay muchas cosas.

(Juan Carlos) Tenemos pensadas muchas cosas ya de la estrategia y muchas canciones ya. Hemos estado currando a muerte. Los discos se queman ahora también muy rápido.