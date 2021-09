Coldplay y BTS cantan al amor libre en ‘My Universe’

Colaborar con BTS debe ser toda una experiencia, pero hacerlo con Coldplay también debe marcar tu vida para siempre. Pues imagínate qué ocurre cuando estas dos bandas se unen en el estudio. Nace así My Universe, una colaboración que millones de personas en todo el mundo estaba esperando escuchar.

El tema ha llegado a nuestros oídos como un nuevo avance de Music Of The Spheres, el nuevo álbum de Coldplay que verá la luz el 15 de octubre. Y es que a juzgar por este tema junto a la banda de K-Pop, todo apunta a que la escucha del álbum se convertirá en una experiencia única.

Ambos grupos se unen en esta canción de pop rock que habla de los obstáculos que se interponen en una relación de amor. Obstáculos que impiden a los enamorados disfrutar con libertad de ese bonito sentimiento. "My Universe trata de alguien a quien le dicen que no puede amar a una persona en concreto, o no puede estar con alguien de raza, o no pueden ser gays", explicó Chris Martin en The Kelly Clarkson Show.

Esto es algo que escuchamos en todos y cada uno de los versos que forman esta canción en inglés y en coreano. Un significado que ha sido aplaudido por sus millones de fans en todo el mundo, quienes encuentran tanto en BTS como en Coldplay un rayo de esperanza para las generaciones futuras. Porque el amor es libre y así debería serlo.

"Pensamos que estaría bien cantarla con BTS porque quizás no estamos hechos para estar juntos. Y resulta que fue una de las cosas más divertidas. Fui a Corea para estar con ellos. Ha sido increíble", concluyó el británico.

El tema ha llegado acompañado de un lyric video con visuales acordes a la estética que están siguiendo con Music Of The Spheres. De hecho, las letras que aparecen fueron escritas a mano por ambos grupos.

Chris Martin está agradecido de haber trabajado con una de las bandas de K-Pop más exitosas, que han acabado convirtiéndose para él en personas humildes y talentosas. "Comenzamos a comunicarlos con BTS y luego nos fuimos a Corea. Es algo que podrías mirar con cinismo, y lo hemos hecho a veces, pero cada vez que hay comunicación real o música entre nosotros, se siente tan bien. Sin vergüenza me siento realmente agradecido por la canción, agradecido por la persona que inspiró la canción y agradecido por las personas con las que la cantamos", explica a New Music Daily.

My Universe es el segundo adelanto del nuevo álbum de Coldplay después de Higher Power.