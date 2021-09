Despistaos anuncia disco para 2022 y estrena nuevo tema, ‘Cuando te Olvides de Mí’: ¡Mira el videoclip!

Despistaos ha vuelto con las pilas cargadas en esta segunda mitad de 2021. La banda estrena hoy Cuando te olvides de mí, su nuevo tema, y ya adelanta que formará parte de su próximo disco que saldrá a principios de 2022.

Este tema, el cual viene acompañado de un videoclip en el que se les ve como ancianos, llega después del éxito de Vulnerables, su colaboración con La Oreja de Van Gogh. Dos canciones que están dentro de su nueva etapa musical. ¿Estarán las dos en su nuevo álbum?

Esta última composición, Cuando te olvides de mí, desde luego que sí, y muestra la parte más sentimental del grupo. Ha sido grabada y producida por Tato Latorre, su productor habitual, y se adentran en un ritmo 6×8 que aunque no es su registro habitual, se han llenado de humildad para decir que "lo defendemos de la mejor manera posible sin perder ni un momento toda la esencia de la banda".

Así lo anunciaron en su perfil oficial de Twitter: "una canción muy especial para nosotros que estábamos deseando compartir con vosotros".

Buenas noches!! YA está DISPONIBLE en todas las plataformas digitales #CuandoTeOlvidesDeMí, una canción muy especial para nosotros que estábamos deseando compartir con vosotros 😊.



Contadnos qué os ha parecido. Estamos impacientes por leeros!! 😄https://t.co/Z7fhbZpYPN — Despistaos (@Despistaos) September 23, 2021

Por otro lado, la formación originaria de Guadalajara explicó el significado de su single: "esta canción versa sobre la lejanía de las relaciones y el deterioro causado por la distancia, pero dando un mensaje de esperanza y lucha por mantener viva una llama irrompible".

"Amores imposibles, de esos que te hacen perder la cabeza y ponen patas arriba todo tu mundo. Una relación de esas que sabes desde el principio que no tendrá su final feliz, que tarde o temprano terminará, pero aun así lo intentas una y otra vez, porque no quieres ver el final, porque no quieres dejar de sentirlo, dejar de vivirlo. Un amor al que no le puedes decir adiós", añade.

De esta forma, ya tenemos buenas dosis del rock de Despistaos en este 2021, con Vulnerables y Cuando te olvides de mí. Y muy pronto, en 2022, tendremos su nuevo disco.