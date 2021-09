Lo último en Urban: Karol G, Ingratax, Mora, y más

Nunca nos cansamos de escuchar los hits de nuestros artistas urbanos favoritos. Y es que siempre hay una buena razón para perrear hasta el suelo con todo lo que nos traen estas voces.

La industria de la música urbana está en continuo movimiento. Los lanzamientos no han cesado ni en los meses tan confusos que hemos vivido. De hecho, han encontrado en esta confusión y tristeza una buena razón para inundarnos de ritmos imparables y buena energía.

En LOS40 Urban siempre estamos pegados a lo que está triunfando en todo el mundo, musicalmente hablando. Por ello hemos decidido recopilarlo en una playlist que tú ahora puedes escuchar en la sección Directo de nuestra app. ¡Dale al play y disfruta de nuestra playlist de lo último en Urban!

La artista que encabeza la lista es Karol G con su nuevo tema Sejodioto. Una canción en la que vuelve a sacar su lado más empoderado para hacernos mover las caderas y perrear hasta el suelo. Justo lo que necesitamos en un fin de semana. Pero no es la única que destaca en esta lista. También está Ingratax, que sin duda ha convertido su canción París en un fenómeno imparable. Se trata de la influencer y tiktoker mexicana que precisamente ha hecho sonar este hit en esta plataforma desde cada rincón del mundo.

Mora, Bad Bunny y Sech con el remix de Volando es otra de las canciones del momento. Por supuesto, no podían faltar J Balvin, Myke Towers, el Pepas de Farruko, Rauw Alejandro, Duki, Nicky Jam, Natti Natasha y Becky G, entre otros. Todos quieren dejarse la piel en la pista con cada uno de los temas que suenan en esta playlist.

Como mencionamos en líneas anteriores, la escena de la música urbana está en continuo movimiento y nosotros estamos encantados de que así sea. Esto significa que llegan cada vez más temas que acaban convirtiéndose en nuestra banda sonora diaria. Con estos temas también aterrizan nuevas voces que poco a poco vamos descubriendo y que acaban arrasando las listas de éxitos internacionales. Ingratax es una de ellas, pero estamos seguros que no será la única que nos sorprenderá en este 2021.

Y tú, ¿con cuál de estas canciones no has podido parar de darlo todo últimamente? ¡Nosotros no podemos elegir solo una!