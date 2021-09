‘Secret Story’: Nueva habitante en la casa que no ha gustado nada a Gianmarco

“¡Madre mía!”. Escuchar esas dos palabras le bastaron a Gianmarco Onestini para saber quién era el nuevo habitante de la casa de Secret Story. Es una coletilla muy conocida por los que siguieron la edición en la que Adara Molinero ganó Gran Hermano Vip hace dos años.

Efectivamente, es ella la que entrará en la casa para cumplir con un papel fundamental que tiene que ver con la prueba semanal. De momento está recluida en casa de su madre para cumplir la cuarentena necesaria para entrar en contacto con los concursantes del programa.

Jordi González, el encargado de dar la noticia, no ha explicado cuál será su papel, pero sí ha conectado con ella por video llamada para saber cómo se encuentra. “Estoy super nerviosa, pero tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas”, aclaraba.

El descontento de Gianmarco

Y en plató, Gianmarco se iba poniendo cada vez más serio. Jordi le preguntaba a Adara cuánto hace que no se ven. “Desde que se marchó”, decía entre risas.

"Yo no he vuelto a verla desde que lo hemos dejamos y sinceramente todo el daño que me ha hecho yo no lo he podido olvidar…”, decía Gianmarco antes de que Adara se echara a reír. “Tú te reirás, yo me he reído muy poco, pero se ve que tenemos valores y sentimientos diferentes, tú me has aplastado el corazón, yo no lo he hecho, esa es la diferencia. No he vuelto a hablar de ti nunca más, he hecho mis cosas, mis concursos, pero no he vuelto a hablar de ti”, añadía antes de dejar claro que para él esta cuestión era una cosa cerrada y del pasado.

“Hay que ser feliz y pasar página”, decía Adara entre divertida y sarcástica para después añadir que el que hizo las cosas mal fue él. “Bien, entonces, ¿quién ha ido con otra persona mientras tanto que tenía pareja que era yo? No yo”, respondía Gianmarco antes de que Adara le pidiera que no siguiera mintiendo.

“¿Quién ha ido con Rodri? ¿Quién ha estado con Rodri? ¿Con quién me querías traicionar? Con Rodri. Yo me he ido antes. ¿Con quién has estado tú después? Con Rodri. ¿Quién tiene entonces razón? Yo. Esta es la verdad, pero hay que asumirlo, admite lo que has hecho y ya está”, seguía el italiano antes de recibir los aplausos del plató.

Encuentro con Luca

Cuando Adara entre en la casa se encontrará con Luca Onestini, el hermano de Gianmarco, el que fuera por un tiempo su cuñado. Asegura que no tiene relación con él, que le conoció una vez y que fue muy amable con ella. “Se va a llevar una sorpresilla”, aseguraba.

"¿Quieres que le diga con quién tiene que juntarse o no hace falta? Como le veo un poquito indeciso, está entre tres, a lo mejor le ayuda”, le preguntaba a Gianmarco que contestaba con un rotundo no.

Cuando Jordi le preguntaba sobre el papel de Luca en la casa, Adara no se cortaba un pelo: “Está jugando con las chicas, va con una y tontea, luego se va con la otra y tontea. Emmy le dice ‘¿qué pasa?’ y él la da esperanzas, luego se va con la otra, venga caricias. Va con ese juego hasta que vea un camino claro, como hizo Gianmarco, viene de familia”.

Este lunes, a las ocho de la tarde, Adara entrará en la casa en el programa de Lara Álvarez y será entonces cuando conozcamos cuál será su papel y veremos la cara que pone Luca.