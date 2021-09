Ana de Armas responde: ¿Por qué ‘Sin tiempo para morir’ es la película Bond más feminista?

Cuando Universal Pictures contrató a Phoebe Waller-Bridge para co-escribir Sin tiempo para morir tenía en mente una idea clara: el cierre de la quinta entrega de la saga Bond protagonizada por Daniel Craig debía ser una puerta abierta. ¿A qué? Aún no se sabe, pero cualquiera que sea el futuro de la franquicia esa puerta debía conectar con el presente y ser heredera de la era post MeToo. Es decir: ser moderna, dejar atrás la casposidad de los primeros agentes 007 y tener personajes femeninos fuertes.

De hecho, una de las cosas que más llamó la atención de Ana de Armas fue cómo Cary Joji Fukunaga, el director, quería contar las historias de sus personajes femeninos. En Sin tiempo para morir, de hecho, no brilla solo una mujer, sino tres: Léa Seydoux, Lashana Lynch y la actriz cubanoespañola, quien nos cuenta desde dentro cómo fue introducirse en el universo Bond y reimaginarlo desde una perspectiva mucho más feminista.

«Lo primero que hice fue emocionarme muchísimo; fue súper excitante porque sentí que no solo me estaban invitando a formar parte de una saga que es historia del cine, sino que me estaban invitando a ser miembro de una película muy especial por diferentes motivos», explica a LOS40 la actriz, nominada a un Globo de Oro por su estupenda interpretación en Puñales por la espalda, su puerta de entrada al top de estrellas de Hollywood.

SIN TIEMPO PARA MORIR - Tráiler Internacional Final

¿Cuáles son esas razones? Ella lo explica de forma clara: «Se va a mostrar una gran evolución en los personajes femeninos. Literalmente incluyente a agentes mujeres que van a estar al mismo nivel de Bond. Son ellas quienes traen la acción. Son mujeres fuertes y preparadas, con entrenamiento y más capas que solamente la de la típica 'chica Bond'».

El gran adiós de Daniel Craig

De hecho, el gran pilar sobre el que se sostiene Sin tiempo para morir son las mujeres, pero James Bond no ha cambiado para nada. La propia Waller-Bridge explicó en una entrevista que ella no consideraba necesario convertir a 007 en un feminista, ni mucho menos. La británica, autora de Fleabag, y a la que Craig se refirió como «una de las mejores guionistas británicas», explicó que el protagonista no es quien tiene que cambiar, sino todo lo que tiene alrededor. «Él no tiene que hacerlo. El necesita ser fiel a su personaje».

A pesar de las evidentes diferencias entre sus personajes, la relación de Ana de Armas con Daniel Craig ha sido excelente aunque tuvo una pizca de amargura, según explica la actriz. «Fue muy emocionante y triste», revela. «Daniel se despidió para siempre de su personaje. Ahí te das cuenta de que ese adiós significa mucho más. Son 15 años de su vida, y no solo por un papel al que ha conseguido llenar de humanidad sino por su equipo, la gente con la que trabajó, que es una familia para él».