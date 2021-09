Óscar Casas defiende a Álvaro Mel: “No le han cogido en la serie de Amenábar por sus seguidores”

Las redes sociales lo han cambiado todo, marcando unas dinámicas tanto en lo personal como en lo profesional. Plataformas como Instagram o Twitter dan visibilidad y ayuda a conseguir nuevas oportunidades. En los últimos años hemos visto como jóvenes con un gran número de followers han dado el salto a la televisión o al cine, unos movimientos que, de vez en cuando, han dado pie a la polémica. Ahora bien, ¿es una ventaja tener seguidores para hacerte con un papel en la serie o la película de moda?

En el caso de Óscar Casas llegó antes lo de ser actor que influencer y ahora compagina ambos roles gustosamente. Suma más de tres millones de seguidores en Instagram y acaba de estrenar Jaguar, la nueva apuesta de Bambú Producciones, en Netflix. No para de crecer en ambas facetas y suele huir de las polémicas. Sin embargo, él tiene una visión conjunta de todo y no duda en defender a sus compañeros de profesión.

"Es algo que se ha comentado mucho y no creo que tener seguidores sea una ventaja para conseguir un papel. Una plataforma como Netflix llega a mucha gente y no necesita a una persona que tenga 2 o 3 millones de seguidores para hacerlo", dice en una entrevista para LOS40.

Óscar saca la cara por Álvaro Mel

Luego está el caso de Álvaro Mel. Fue primero influencer, uno de los más conocidos de su generación, y después actor. Debutó en La otra mirada, la ficción de época de Televisión Española, en el año 2018 y ahora se prepara para ejecutar el papel protagonista en La Fortuna, la primera serie de Alejandro Amenábar que Movistar Plus estrena este mismo jueves 30 de septiembre.

Su amigo Óscar no le hace muchas cuentas a los followers y se fija en lo que de verdad importa: el talento. "Se ha hablado mucho de Álvaro Mel, uno de mis mejores amigos. Es el protagonista de La Fortuna y sé que no tiene nada que ver con sus seguidores. Amenábar no lo ha fichado por sus seguidores. Es por él, por su talento. Si dependiera de los seguidores Las Kardashian serían actrices", señala el joven actor.

Las redes para Óscar Casas

También habla de su implicación personal en redes sociales. Les da su valor, pero tampoco se deja arrastrar por la parte más 'esclavista' que pueden llegar a imponer. "No le doy muchas vueltas", asegura. "Intento no rayarme ni perder mucho tiempo, pero sí que me gusta cuidar mi perfil y subir cosas naturales, cosas que me gusten y que gusten a mi público. También es una herramienta importante de trabajo. Es genial poder promocionar Jaguar y hacer que llegue a tanta gente".

"Es bonito compartir los trabajos y una parte de mi vida, aunque intento no enseñar mucho y guardarme mi privacidad", añade. "No estoy obsesionado. Cuando era más pequeño sí, pero he intentado alejarme todo lo posible porque no creo que sea muy sano".