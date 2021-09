Jorge Cadaval (Los Morancos) explica por qué han tenido que operarle de urgencia

Jorge Cadaval tuvo que suspender su última función con Los Morancos en Cádiz y ha explicado por qué a través de un vídeo que ha grabado en casa donde está recuperándose de la operación de urgencia a la que ha tenido que someterse.

Ha compartido un vídeo en el que da todo tipo de detalles sobre lo que le ha sucedido. “Todo el mundo me pregunta por el tema de salud. Me dio un cólico nefrítico que no os imagináis el dolor que hace una piedrecita ahí metida. Pero que no era una piedrecita, era toda la casa de Los Picapiedra entera en el riñón la que tenía yo", explica.

Tras sentir un fuerte dolor tuvo que acudir al hospital Infanta Luisa de Triana donde tuvo que ser intervenido. No ha dudado en dar las gracias a todo el equipo que le ha atendido.

Con sentido del humor

Ha mostrado su parte médico y ha explicado cómo le han hecho la intervención a través del pene, lo que le ha dado mucho juego para sacar a relucir su sentido del humor. "Me hicieron así con el láser como en La guerra de las galaxias y piedra eliminada", bromeó.

Aunque la cosa no ha sido para reírse, ha sido una cosa seria y, por eso, son muchos los que le han mandado mensajes de ánimo.

Pitingo: Me alegro que haya salido todo bien @jorgecadaval te queremos y mejórate pronto. ❤️❤️❤️❤️❤️

Rasel: Mi niño recupérate pronto , un beso enorme mucha agua y mantita eléctrica . ❤️❤️❤️

Cristina Rodríguez: Hasta para contar cosas malas lo haces de maravilla. Pero que dolor un cólico nefrítico!!!

Sara Escudero: Ya Te queda nada para volver a estar a tope, @jorgecadaval 🤗 Muchos besos!!!!

Nia Correia: Mi tío 🤍 mejórate prontito , ánimo 😘😘

Ahora le toca recuperarse en casa y tomarse toda la serie de medicamentos que le han recetado que, por lo que hemos podido ver, no son pocos. Ah, y ya advierte, andan buscando fechas para actuar en Sanlúcar de Barrameda.

No hay piedra que pueda tumbar a los hermanos Cadaval.