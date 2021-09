Tom Felton actualiza su preocupante estado de salud tras desplomarse en el suelo

Tom Felton dio un buen susto a todos sus fans hace una semana cuando se desplomó en el suelo en mitad de la 43 edición de la Ryder Cup, un torneo de golf al que suelen acudir celebrities y deportistas de todo el mundo. Las imágenes de un grupo de sanitarios llevándoselo en una camilla dieron la vuelta al mundo y dejaron con una enorme desazón en el cuerpo a sus familiares y amigos, pero también a los fans de Harry Potter, quienes no entendían qué podía haberle pasado a uno de sus actores preferidos.

Desde entonces y hasta hace tan solo unas horas, el preocupante estado de salud de Tom Felton, de 34 años, había dejado en vilo a todos sus seguidores. Sin embargo, el propio actor, tras varios días completamente desaparecido, ha vuelto a las redes sociales asegurando a todo el mundo que se encuentra bien y que nadie debe preocuparse.

A pesar de eso, en ningún momento ha especificado qué es lo que le ha ocurrido ni por qué, lo que aún despierta bastantes incógnitas sobre su estado de salud, más cuando en 2006 le ocurrió algo parecido después de que uno de sus pulmones colapsara y el actor tuviera que ingresar en un hospital de inmediato.

Tom Felton es conducido por unos sanitarios a un hospital tras desplomarse en el suelo durante la 43 edición de la Ryder Cup / Getty Images / Andrew Redington

«Hola a todo el mundo, hombres y mujeres, chicos y chicas», ha dicho en un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece tocando la guitarra, como acostumbra a hacer. «Solo quería daros las gracias por todos vuestros buenos deseos y el cariño que he recibido», confiesa el actor que encarnó a Draco Malfoy en las adaptaciones de J. K. Rowling.

«La verdad es que me pegué un buen susto», continúa, «pero ha habido gente cuidando mucho y muy bien de mí, así que muchas gracias por todos los que me habéis mandado mensajes diciéndome que me recupere. Oficialmente, estoy en recuperación», añade.

Poco después quiere restarle hierro al asunto y comienza a cantar: «En caso de que estuviérais preocupados: si estás preocupado, no lo estés porque todo va a salir bien». A pesar de que algunas personas han señalado que el actor parece un poco nervioso frente a la cámara, todos esperan que estas palabaras sean ciertas y que Tom Felton tenga una salud de hierro, aunque aún nadie sepa qué es lo que le ha ocurrido.