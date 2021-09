Ana Rujas renace como ‘Cardo’: “He dejado de pelear y ahora respeto a la actriz que quiero ser”

Cardo no es una de esas superproducciones apta para todos los públicos. Tampoco una de esas series con purpurina y confeti en la que todo sale bien y nada sale mal. Cardo es un pellizco, un retrato generacional que ahonda en la frustración cuando no se cumplen con las expectativas que la sociedad marca. Es diferente en una época convencional y de eso, con el permiso de Los Javis, tienen toda culpa la actriz Ana Rujas y la directora Claudia Costafreda. Ambas firman este título que, como dice Yolanda Ramos, huele a revolución, uno de esos que, al igual que Veneno, hacen más ambicioso y potente el catálogo de Atresplayer Premium.

Pregunta: Dijo Javier Ambrossi que iba a aprovechar todas las balas de 'Veneno' para dar alas a proyectos como 'Cardo'. ¿En algún momento temisteis no estar a la altura?

Ana Rujas: Los Javis han sido compañeros, han formado parte del equipo. Nos han potenciado, nos han ayudado y nos han encaminado cuando lo hemos necesitado. Han sido los mejores compañeros de viaje que podíamos tener. Nos han ayudado como iguales, no había una jerarquía marcada en el trabajo con ellos.

Claudia Costafreda: Hemos reforzado una amistad que ya teníamos. Ha sido trabajar con amigos y gente a la que respetamos mucho. Desde que entré en Suma Latina [productora] para escribir Veneno vi que Los Javis no eran personas altivas. Yo, como muchas, venía de encontrarme con mucha hostilidad hacia las mujeres jóvenes. Te tratan con mucho paternalismo y condescendencia. Entré con miedo porque eran Los Javis, pero nunca fue así y en Cardo menos. Siempre hablan desde el respeto y ponen mucha dedicación.

Claudia Costafreda y Ana Rujas en el rodaje de 'Cardo' / Atresmedia

P: Y luego está el público.

A: Somos muy críticas las dos y extremadamente exigentes. Nos gusta Cardo. Veo la serie y digo: 'Esto es lo que Claudia y yo teníamos que firmar'. Nos representa y no tenemos miedo de enseñarlo al público.

C: Además, saber que estamos bajo el paraguas de Los Javis es una ventaja porque lo va a ver más gente.

P: ¿Por qué creeis que la industria sigue sin apostar por el talento más joven?

C: No lo entiendo y tampoco tengo una respuesta porque sigo atónita de cosas que veo. Hay muchísimo talento. Nosotras somos una milésima parte de todos los actores, actrices, creadores y creadoras que hay en España sin trabajo. Es triste que tengamos que alabar esto que nos está pasando cuando no debería ser así.

A: Da miedo apostar por algo que no se sabe si va a funcionar cuando es lo contrario. La gente no consume como antes. Por suerte, ahora siento que podemos ser precedente para que empiece a pasar otro tipo de cosas. Quiero pensar que al darnos visibilidad a nosotras vamos a ser la puerta de otras.

P: ¿La industria tenía una cuenta pendiente, no?

A: Hubo un momento en el que empecé a hacer lo que realmente quería hacer y ser honesta conmigo misma. El teatro era donde quería estar y mi cometido en el mundo era eso. Dejé de pelear y respeté el tipo de actriz que era. A partir de ese momento empezó a tener sentido mi carrera. Es lo que le pasa a María, mi personaje en Cardo. El mundo espera algo de ella y no pasa. Lo intentas, el mundo no te lo da y sale la frustración. Yo no soy María. En mi caso conseguí escucharme y pasó lo que quería que pasara.

Los Javis en la presentación de 'Cardo' en el Festival de San Sebastián / Atresmedia

P: ¿Ha influido el hecho de ser mujeres?

C: No he vivido una falta de oportunidades porque me he rodeado de gente que ha confiado en mí. Ahora está muy de moda ser directora y todo el mundo te quiere, pero hace años era diferente. Mentiría si dijera que me ha pasado, pero hay una cosa que existe y que muchas compañeras lo han sufrido.

A: Como actriz me han sexualizado por un físico, por venir de la moda...La moda es arte en muchos aspectos y también me lo había negado en un momento dado por si no me tomaban en serio. Yo he sufrido mucho machismo y mucha sexualización.

P: ¿Queréis que el espectador se quede con algo concreto cuando vea 'Cardo'?

A: Cuando veo una serie, una película o una obra de teatro me gusta que me pase algo porque si no me parece una mierda. Me gustaría que Cardo no dejase indiferente y que sea como un refugio para esos chavales que se han podido sentir perdidos con lo que quieren en la vida. Si eso pasa, hemos ganado bastante.