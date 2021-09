Las hermanas NERVO llevan más de una decena haciéndonos bailar a través de sus producciones. Las australianas, que se estrenaron en los platos en la WMC de Miami en 2010, siempre han apostado por un sonido fresco y potente en sus mezclas.

Miriam y Olivia pueden presumir de ser uno de los grupos de música electrónica más conocidos y queridos de la industria. Aunque actualmente residen en Londres, las australianas han viajado por todo el mundo, pinchando en algunas de las mejores salas del mundo.

Pero, ¿qué canciones eligen ellas para crear una playlist? ¡En LOS40 Dance hemos salido de dudas y ellas mismas nos han desvelado cuáles son sus temas favoritos!

NERVO nos recomienda sus canciones favoritas

La lista está llena de temazos: desde nombres de prestigio en el EDM hasta éxitos reciente. Pero también canciones míticas que siempre son un acierto para poner a todo el mundo a bailar. Recuerda que puedes encontrar esta aplicación en la app de LOS40.

Encontramos exitazos como Rockabye de Clean Bandit, Levels de Avicii y One Kiss de Calvin Harris y Dua Lipa. Por supuesto, también han barrido para casa y han metido algunos de sus temazos como Gotta Be You junto a Carla Monroe o Reason con Hook N Sling.

Sin duda, las NERVO han creado una lista perfecta para hacernos bailar. Y es que, ahora más que nunca, las ganas son más fuertes que nunca. ¿Por qué no hacerlo al ritmo de esta playlist?

Este último año, NERVO ha lanzado algunos temazos como Lights Down Low con Tube & Berger y PICKLE con la mismísima Paris Hilton. Vamos, que las DJs no han parado de crear ni en ningún momento. ¡Y no podemos estar más alegres de ello!

Dale al play y disfruta de la lista que han preparado NERVO para LOS40 Dance.