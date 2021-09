Castlevania Advance Collection, ya disponible para Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y PC

Los fans de Castlevania están de enhorabuena. Konami ha confirmado durante el Nintendo Direct que Castlevania Advance Colletion es la reedición de los títulos más queridos de su saga. El título ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC.

La colección cuenta con algunos de los títulos más apreciados por los fans de la serie de la franquicia Castlevania, que incluye: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance y Castlevania: Aria of Sorrow. Además, la colección incluirá un cuarto título extra especial: el juego para SNES de 1995 Castlevania: Vampire's Kiss (también conocido como Drácula X en América).

Además de tener acceso a estos cuatro clásicos atemporales, Castlevania Advance Collection ofrece a los jugadores nuevas características para mejorar su experiencia de juego. Para los amantes de la música, los jugadores tendrán acceso inmediato a todas las bandas sonoras icónicas de Castlevania en cada juego, incluidas las ocultas, sumando un total de 71 canciones.

Los jugadores podrán incluso crear sus propias listas de reproducción personalizables para escuchar sus pistas favoritas, y ver contenidos creados entre bastidores a través de la galería del juego, que incluye bocetos y dibujos en proceso. El arte nunca visto, así como los diseños de las cajas escaneadas, serán un punto de interés particular para los antiguos fans de la franquicia.

Castlevania Advance Collection está disponible desde YA. Podéis comprarlo en los links que os dejamos a continuación 👇



Xbox ➤ https://t.co/H0F5w3gcfT pic.twitter.com/Tzh85h5n2b — KONAMI España (@KONAMI_ES) September 24, 2021

Castlevania Advance Collection viene equipado con una enciclopedia de datos relacionados con los cuatro títulos, incluyendo información sobre enemigos, equipamiento, objetos y mucho más. Para asegurarse de que ninguna zona o enemigo se quede sin identificar, los jugadores podrán grabar, repetir y rebobinar su juego siempre que lo consideren oportuno.

Por último, se ha recurrido a M2 Co., Ltd., para ofrecer una emulación de juego de primer nivel sobre estos clásicos de la franquicia, garantizando la mejor recreación posible para los fans. Tanto si se trata de un fan que vuelve a jugar como si es completamente nuevo en la franquicia, todos los jugadores podrán disfrutar de estas nuevas características y descubrir algo nuevo sobre Castlevania.

Castlevania Advance Collection ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, por 19,99€ PVR, solo en formato digital. El juego también es compatible con PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Castlevania Advance Collection, juego a juego

Castlevania: Circle of the Moon sigue al protagonista Nathan Graves, un aprendiz de cazador de vampiros que se adentra en el Castillo de Drácula junto a su Maestro para impedir el temido regreso del Conde orquestado por Camilla.

Castlevania: Harmony of Dissonance presenta a Juste Belmont, el nieto del legendario cazavampiros Simon Belmont, en su lucha contra Drácula. Este título introdujo muchas novedades en la franquicia, como el modo "Boss Rush" y el sistema "Spell Fusion".

Castlevania: Aria of Sorrow cuenta la historia de Soma Cruz, un joven estudiante de intercambio de secundaria en Japón, que se ve envuelto de alguna manera en el eterno ciclo de reencarnación del mismísimo Señor Oscuro. ¿Qué papel juega Soma en todo esto, podrá regresar a su propio mundo?

Castlevania: Vampire's Kiss es una reimaginación del juego de acción de culto Castlevania: Rondo of Blood y ha sido aclamado como uno de los títulos de Castlevania más desafiantes jamás creados. El Señor Oscuro, el Conde Drácula, se levanta una vez más de entre los muertos para revivir las fuerzas de la oscuridad. Richter Belmont, heredero de la familia Belmont, se dirige al Castillo de Drácula para derrotar a su malvado señor.

El equipo de desarrollo de Castlevania Advance Collection en Konami Digital Entertainment ha comentado, "queríamos que más gente pudiera disfrutar de la serie Castlevania, en particular de los títulos de acción y aventura, ya que son obras maestras que todavía pueden disfrutarse hoy en día. Nos dimos cuenta de que había pocos títulos que pudieran jugarse en las consolas actuales, así que empezamos a crear Castlevania Advance Collection. Decidimos que este lanzamiento fuera multiplataforma para que el mayor número posible de personas pudiera disfrutar de estos títulos en sus consolas".

Y continúan: "la serie Castlevania celebra este año su 35º aniversario, gracias al apoyo de sus numerosos fans y, por supuesto, de todas las personas que han participado en su creación. El equipo de producción está orgulloso de poder trabajar en esta serie, y seguiremos esforzándonos para que Castlevania sea conocido y jugado por el mayor número de personas posible. Gracias por vuestro continuo apoyo a esta serie".