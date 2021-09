De ‘Juramento’ a ‘Mon amour remix’: mucho amor en la primera lista de otoño

La primera lista del otoño nos ha traído un número uno sorprendente… relativamente. Lo es porque solo ha tardado dos semanas en conseguirlo, pero no lo es porque se trata de la canción del momento. Hablamos, ya lo sabes, de Mon amour remix, a cargo de Zzoilo y Aitana. Este repaso en vídeo culmina con su clip, pero antes nos detenemos, uno a uno, en los 40 temas de la lista. Empezamos por el farolillo rojo, que ahora coincide casualmente con el récord de permanencia: Juramento eterno de sal, de Álvaro de Luna (36 semanas en lista, de las cuales dos en primera posición). La entrada más fuerte (y única) ha sido la de If you really love me (How will I know), de David Guetta x MistaJam x John Newman (directos al #29). Y la subida más importante, la de Don't go yet, de Camila Cabello (doce puestos, hasta el #14). Todo, todito, te lo cuenta Tony Aguilar en el vídeo.